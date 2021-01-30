Влиятельный бизнесмен обзавелся новыми землями на родине Лукашенко. Теперь у него там 29 гектаров

Источник материала: Tut.by

В конце 2020 года влиятельный бизнесмен и глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин обзавелся еще около 2,23 гектара земли возле соседней с Александрией-2 деревни Химы. Теперь его владения в этом месте составляют примерно 29 гектаров. Подробности — в материале.



Сергей Тетерин — слева. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В апреле 2020 года мы писали , что в течение 2018−2019 годов Сергей Тетерин стал хозяином 9 участков вблизи деревни Химы. Их общая площадь — около 21,3 гектара. Целевое назначение — для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Земля принадлежит Тетерину на праве пожизненного наследуемого владения. Предоставлены участки решениями Оршанского райисполкома.

Как следует из данных госрегистра недвижимого имущества, в конце декабря 2019 года Тетерин получил возле Химов еще три участка общей площадью около 6,23 гектара для ведения фермерского хозяйства. На момент написания апрельской статьи эти участки еще не были отмечены на кадастровой карте.

А в конце 2020 года решениями Оршанского райисполкома Тетерину для тех же целей выделили в пожизненное наследуемое владение еще два участка общей площадью около 2,23 гектара в окрестностях Химов. Таким образом, общие владения бизнесмена здесь составляют как минимум 14 участков площадью примерно 29 гектаров.

Красным на карте ниже отмечены примерные границы полученных в 2018—2019 годах участков, зеленым — в конце 2019 года, желтым — в конце 2020 года.

Как рассказывали нам знакомые с бизнесменом источники, Сергей Тетерин и правда увлекается сельским хозяйством. «Да он же и сам такой — парень от сохи», — говорил один из наших собеседников.



Сергей Тетерин — в красной майке. Фото: president.gov.by

Что касается самой деревни Химы, то ее еще в 2011 году тоже решили сделать образцовой . Судя по данным госрегистра, в 2017 году Сергей Тетерин купил тут небольшой дом. Здание находится на земельном участке площадью 0,1 гектара.



Фото: Валентин Михальцов

Отметим, что у Тетерина есть дом и в деревне Александрия-2, где располагается почетное консульство Грузии, потому что бизнесмен является почетным консулом этой страны. В окрестностях у него есть также конюшня и пасека.

Кто такой Сергей Тетерин?

Сергею Тетерину 60 лет. Родился в Минске. Профессионально занимался теннисом. В 1979 году стал бронзовым призером чемпионата СССР до 18 лет, а в 1980-м — чемпионом Европы в парном разряде среди молодежи. В 90-е годы именно Тетерин приобщил к большому теннису Александра Лукашенко.

Позже Сергей Тетерин в числе прочего был замминистра спорта, помощником президента, директором спорткомплекса «Раубичи» и вице-президентом НОК. Но ближе к 2010-м стало известно и о его бизнесе.

Сейчас компании Тетерина занимаются дистрибуцией продуктов и алкоголя, общепитом, а также собираются строить многофункциональный комплекс напротив Дворца независимости в Минске. Структуры бизнесмена также поддерживают развитие тенниса и спонсируют соревнования.

Сергея Тетерина называют близким к Александру Лукашенко человеком. Они были замечены не только на спортивных мероприятиях, но и на сельскохозяйственных работах. Как минимум Тетерин несколько раз косил траву вместе с Лукашенко, а также собирал с ним арбузы.