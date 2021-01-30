Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ

Источник материала: Tut.by

Детское шоу «Ты как я», которое на телеканале ТНТ вел Дмитрий Шепелев, не стали продлевать на второй сезон. Причина — низкие рейтинги, сообщает издание «СтарХит» .





О том, что программу закрыли в своем Instagram сообщила Ксения Бородина, когда ее поклонники стали интересоваться, почему не показали выпуск с участием телеведущей.





— Программу пока не стали продлевать на второй сезон. Дмитрий пробовался в другой проект, тоже посвященный известным родителям и их дочкам-сыночкам, — «МАМА LIVE». Его кандидатуру рассматривали, но в итоге утвердили КВН-щика и актера Ивана Пышненко, — рассказал «СтарХиту» источник.

Сам телеведущий пока хранит молчание.

Шепелев пришел на ТНТ летом прошлого года после того как уволился с российского Первого канала, где проработал более десяти лет. Осенью ТНТ запустил шоу для детей и родителей, где Дмитрий стал ведущим.

Сам он заявил, что мечтает вести программу о детях и родителях с тех пор, как стал отцом, а новый проект воспринимает «как часть своей жизни, способ отличного времяпрепровождения».