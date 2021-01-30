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Минский Восток с самого утра вышел на марш за национальную символику
Источник материала: Хартия'97
Минский Восток с самого утра вышел на марш за национальную символику
Историю не запретишь!
Жители столичного микрорайона Восток с утра вышли на марш против признания белорусского национального флага экстремистским.
Видео опубликовал телеграм-канал
Историю не запретишь!
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Историю не запретишь!
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