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Медики: «Сипатый» голос — предвестник опасного заболевания

30.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики: «Сипатый» голос — предвестник опасного заболевания

  • 30.01.2021, 10:10
Медики: «Сипатый» голос — предвестник опасного заболевания

Специалисты предупреждают.

Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.

По данным специалистов, если у пациента возникла необъяснимая охриплость или ослабление голоса – это может быть признаком онкологического заболевания.

Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.

Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).

К основным причинам рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.

Ранее стало известно, что образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.

При возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания.

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