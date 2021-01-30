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Медики: «Сипатый» голос — предвестник опасного заболевания
Источник материала: Хартия'97
Медики: «Сипатый» голос — предвестник опасного заболевания
Специалисты предупреждают.
Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет
По данным специалистов, если у пациента возникла необъяснимая охриплость или ослабление голоса – это может быть признаком онкологического заболевания.
Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.
Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).
К основным причинам рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.
Ранее стало известно, что образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.
При возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания.
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Специалисты предупреждают.
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