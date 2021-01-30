ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бомбы у Капитолия: ФБР предлагает $100 тысяч за информацию о подозреваемых

30.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Бомбы у Капитолия: ФБР предлагает $100 тысяч за информацию о подозреваемых

  • 30.01.2021, 9:59
Бомбы у Капитолия: ФБР предлагает 0 тысяч за информацию о подозреваемых

Американские спецслужбы получили новые данные о взрывных устройствах.

В США Федеральное бюро расследований предложило награду в $100 000 за информацию о людях, ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне, обнаруженных 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Об этом сообщается на сайте ФБР, пишет liga.net.


Награда обещана за информацию, которая поможет обнаружить, арестовать и осудить подозреваемых.

В ФБР заявили, что получили новую информацию об этих бомбах.

Как отмечается, неизвестный заложил две самодельные бомбы в Вашингтоне 5 января между 19:30 и 20:30. Одна была заложена в штаб-квартиру Республиканского национального комитета (RNC), другая – в штаб-квартире Демократического национального комитета (DNC).

По информации ФБР, на неизвестном была надета защитная маска, серая толстовка с капюшоном и желто-черно-серые кроссовки Nike Air Max Speed Turf. В руке у человека был рюкзак.

Утверждение победы Джо Байдена на выборах президента, которое проходило 6 января в Конгрессе США, пытались сорвать сторонники действующего тогда президента Дональда Трампа: они прорвались в Капитолий. Вскоре здание освободили – и конгрессмены утвердили победу Байдена. В беспорядках погибли пять человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские спецслужбы получили новые данные о взрывных устройствах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Преподаватели и студенты поделились впечатлениями от встречи с Президентом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by