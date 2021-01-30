Источник материала: Хартия'97

Реально ли белорусу отсудить деньги у ЖКХ за разбитый автомобиль? 30.01.2021, 9:31

Иллюстрационное фото

Рассказ владелицы BMW.

"Хочу, чтобы люди знали свои права и не боялись в таких ситуациях отстаивать свои интересы", – говорит жительница Бреста Ирина. Она рассказала "Автобизнесу" свою историю спора с дорожниками.

"Сработали подушки безопасности"

Стаж вождения у Ирины – 6 лет. Все случилось 8 сентября 2020 года около 20.00 в агрогородке Знаменка Брестского района. BMW 320D, которым она управляла, наехал на выступающий канализационный люк и получил серьезные повреждения.

Девушка рассказывает: "Двигалась по улице Полевой, скоростной режим не нарушала. Увидела на дороге между двумя большими лужами канализационный люк. Решила проехать по центру дороги между двумя лужами, чтобы не ехать по зеленой зоне. Издалека люк мне показался небольшим.





При проезде люк оказался по центру днища автомобиля. В этот момент произошел сильный удар, сработали подушки безопасности, повредив внутреннюю обшивку автомобиля. Я остановилась, включила аварийную сигнализацию, выставила знак аварийной остановки и позвонила в ГАИ, сообщив о ДТП".





Госавтоинспекция провела проверку и пришла к выводу, что нарушений ПДД в действиях водителя BMW не было.

"Административный процесс в отношении вас прекращен в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения", – говорилось в ответе, который был направлен Ирине.





Одновременно в ГАИ пришли к выводу, что крышка люка расположена с нарушением СТБ 1291-2016. В связи с этим начальника участка КУМПП ЖКХ "Бресткое ЖКХ" привлекли к ответственности по ст.18.38 КоАП РБ "Нарушение правил содержания дорог, улиц", санкция которой предусматривает штраф в размере от 4 до 20 базовых величин.

"Судья меня поддержала, чего я не ожидала"

Так как случай нестраховой, Ирина решила обратиться в суд, чтобы взыскать ущерб с ЖКХ.

"Я с ЖКХ Знаменки пыталась досудебно решить вопрос, но начальник ЖКХ сказал: "Все через суд". Сначала думала не судиться, так как это все сложно. Жаловаться государству на государственную организацию... Не думала, что из этого выйдет что-то путное. Но суд оказался справедливый, судья меня поддержала, чего я не ожидала", – удивлена водитель.

В иске в суд Ирина указала, что на данном участке дороги нет уличного освещения, ответственным лицом не было установлено ограждение, отсутствовало обозначение соответствующими знаками места расположения люка, – предотвратить ДТП возможности не было.





В результате ДТП в автомобиле оказались повреждены две подушки безопасности, обшивка салона, произошло смещение глушителя и его крепления, кузов от удара глушителя деформировался. Инспекторы ГАИ зафиксировали все повреждения в справке о ДТП, автосервис оценил их в 2450 рублей 64 копейки, 75 рублей составили расходы на уже приобретенную запчасть (по чеку). С Брестского ЖКХ истица просила взыскать материальный ущерб за поврежденный автомобиль в размере 2525,64 руб., а также госпошлину за подачу заявления в суд в размере 126,28 рубля.

Ирина говорит, что у нее не было никаких адвокатов, иск в суд она составляла сама: "Все своими силами... Свою невиновность в суде доказала, ГАИ подтвердила. Было три судебных заседания в течение трех месяцев в связи с COVID-19. В суд вызывали еще дорожную службу, КУП "Брестоблдорстрой", но в их действиях нарушений не выявили".

Представители Брестского ЖКХ, включая начальника участка, которого ГАИ наказала за нарушение правил содержания дорог и улиц, с иском согласны не были. В итоге суд полностью удовлетворил требования истицы и пришел к выводу, что Бресткое ЖКХ обязано выплатить ей 2525 руб. 64 коп. за повреждения, причиненные автомобилю BMW, и расходы на уплату госпошлины в размере 126 рублей 28 копеек.





"Хочу обратиться к людям, попавшим в такие ситуации: не бойтесь отстаивать свои права, это все реально. Чем больше будет ответственных водителей, тем лучше будут дороги!" – говорит напоследок Ирина, водитель BMW, которой удалось выиграть суд у госорганизации.

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