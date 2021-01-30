«В один момент и по воле случая» — 5 захватывающих бизнес-историй

Источник материала: ProBusiness

Кто-то годами работает в одной сфере и тщательно планирует запуск своего дела, а для кого-то все решается в один момент по воле случая. Собрали 5 историй о бизнесах, которые запустились благодаря стечению обстоятельств или знакам судьбы. Может быть, ваша история начнется со случайного прочтения вдохновляющего материала?

Две подруги Юлия Медник и Татьяна Лавренова отдыхали в Испании. Сидели в кафе и болтали на типичные девичьи темы — про выбор гардероба. Девушки столкнулись с общей проблемой — оверсайз-вещи приходилось перешивать и подгонять под себя.



Юлия Медник и Татьяна Лавренова. Фото из личного архива

«Дошли до того, что нам стоило бы основать свой бренд одежды. И внезапно у кого-то в кафе зазвонил телефон — это была песня Леонида Агутина и Анжелики Варум "Все в твоих руках". Мы восприняли это как знак — все действительно в наших руках! Каждый раз, вспоминая эту историю, мы радуемся, что в тот ответственный для нас момент на телефоне за соседним столиком не заиграло "хоп-хей-ла-ла-лей"», — рассказали подруги.

Название бренда тоже сочинили за пару минут. Девушки решили заказать вино, чтобы отметить рождение бизнеса. По-испански обе говорили плохо, поэтому пытались объяснить официанту, что нужно два бокала, и просто повторяли: «Uno mas uno» («один плюс один»).

Бизнес запустили стремительно: закупили ткани, нашли конструктора и швей — за 1,5 месяца отшили модели для первой коллекции. А рекламную съемку провели на Сицилии просто на iPhone.

О том, как спонтанная идея превратилась в модный бренд, который востребован у девушек из разных стран и городов, — читайте в материале .

Сергей Овчинников с юности увлекался автоспортом: фигурное вождение, ралли, гонки. Но однажды мужчина попал в аварию на заснеженной трассе — тогда он был на пассажирском сиденье. К счастью, для всех участников инцидента все закончилось благополучно. Но случай так впечатлил Сергея, что он решил учить водителей безопасному вождению.



Фото из личного архива

К созданию бизнеса мужчину подтолкнул еще один случай. Тогда Сергей работал наладчиком на предприятии, но чувствовал, что не может профессионально расти в компании.

«Однажды я зашел к директору подписать документы для командировки. Он как раз на обед выходил, и секретарша ему говорит: "К вам молодой человек пришел". А директор вдруг отвечает: "Какой же он молодой? Сколько тебе лет? 33? Христос в твои годы учение создал, а ты все бумажки носишь". И пошел. А я как-то задумался над этим. В конце концов, решился уйти», — поделился Сергей.

О том, как Сергей открыл центр контраварийной подготовки и начал зарабатывать на умении реагировать в экстренных ситуациях, читайте по ссылке .

Иван Дубиненков работал в научной сфере — ездил в научные экспедиции, корпел над диссертацией в Германии, активно участвовал во многих научных инициативах. Но однажды молодой человек почувствовал, что хочет попробовать себя в чем-то новом. И этим «новым» оказался собственный бизнес.



Фото предоставлено PR-службой Solemate

«Идея создания компании пришла ко мне неожиданно. Я был в Ганновере и во время покупки очередной пары белых кроссовок подумал о том, что такими чистыми они останутся недолго, особенно в российских погодных условиях. Предположил, что такая проблема наверняка возникает не только у меня одного. И в тот момент твердо решил создать собственный бренд средств для ухода за кроссовками», — вспоминал Иван.

Парень обошел несколько обувных магазинов, купил много разных чистящих средств и стал их тестировать, изучать составы. На основе анализа Иван понял, какие составы оптимально справляются с загрязнениями и помогают в уходе за обувью. Вернувшись в Россию, он запустил производство.

О том, как одно случайное знакомство с SMM-специалистом Евгением Скворцовым помогло продвинуть бренд и вырастить продажи компании, читайте в материале .

Анна Дудкина с детства была погружена в семейный бизнес по продаже текстиля и, когда выросла, открыла магазин штор. Но быстро поняла, что дело не совсем ей по душе.

«Я могла выбирать людей, место — все, кроме продукта. Неужели только потому, что семья шьет шторы, я должна всю жизнь продавать их?» — думала Анна.



Анна Дудкина. Фото: Лана Красикова

Начавшийся кризис помог девушке принять сложное решение — магазин штор пришлось закрыть. Анна очень переживала, что проект провалился, но была готова пробовать себя в других сферах.

«Новая работа нашла меня сама. Я просто спустилась выпить чашку кофе в маленькую булочную в своем же доме, где часто бывала как гость. Там девочка-пекарь уходила в отпуск, и хозяин заведения предложил мне поработать за нее. Это было шуточное предложение, но я согласилась», — вспоминала Анна.

Новая работа открыла для девушки мир кофе и выпечки. Она стала интересоваться устройством бизнеса в сфере общепита и поняла, что хочет начать свое дело. Так появилась кофейня Stories.

О том, как Анне удалось влиться в кофейную культуру города и выдержать плотную конкуренцию, — в нашем материале .

Екатерина Машерова работала бухгалтером в «ничем не примечательной компании». Один из клиентов во время общения с девушкой рассказал о том, что планирует открыть свою туристическую компанию. Екатерина воодушевилась, потому что всегда мечтала работать в этой сфере.



Фото из личного архива Екатерины Машеровой

«Меня спросили: "Сможешь организовать?", и я ответила: "Смогу!" С горящими глазами я решила все бумажные вопросы, нашла помещение, организовала ремонт, прошла согласования, набрала штат. Не уверена, что сегодня прошла бы через это...» — поделилась Екатерина.

Девушка стала наемным директором в фирме. Один из клиентов позвонил по рекламному объявлению и спросил, сможет ли компания организовать корпоративную поездку.

«Эту же работу могли сделать в любом другом агентстве, но, видимо, в летний сезон им было не до группы в 8 человек… А кто-то решил не заморачиваться — не та сумма, чтобы разводить канитель с новым контрагентом. Мы же не побоялись ни валютных переводов, ни иностранных договоров. Мы искали себя, и я обозначила коллективу, что мы можем ВСЕ».

Екатерина решила открыть собственную MICE-компанию и работать с корпоративными клиентами. О том, с какими вызовами столкнулась девушка и как сумела их преодолеть, — в материале по ссылке .

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