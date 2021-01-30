«Раньше боялась разжиреть. Теперь разжирела и чувствую себя замечательно». Задаем стыдные вопросы фитоняшке

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Сколько раз после Нового года вы планировали начать новую жизнь и вернуться или пойти в зал? В принципе, не очень важно. Мы сегодня о другом. Фитнес-тренер Виктория рассказывает нам о специфическом юморе коллег, подкатах особо резвых самцов, карьерном росте, максимальных заработках и странном поведении клиентов. Очередной выпуск «Бытовухи» — про здоровый, красивый и в целом прикольный образ жизни.