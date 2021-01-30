«Раньше боялась разжиреть. Теперь разжирела и чувствую себя замечательно». Задаем стыдные вопросы фитоняшке

Сколько раз после Нового года вы планировали начать новую жизнь и вернуться или пойти в зал? В принципе, не очень важно. Мы сегодня о другом. Фитнес-тренер Виктория рассказывает нам о специфическом юморе коллег, подкатах особо резвых самцов, карьерном росте, максимальных заработках и странном поведении клиентов. Очередной выпуск «Бытовухи» — про здоровый, красивый и в целом прикольный образ жизни.
Вот лишь некоторые цитаты из этого видео:
Как быстро подкачаться к лету? Никак. Работа должна быть систематической, нагрузки — плавно повышаться. За недельку не получится. Если надо быстро, можно сделать липосакцию.
Самые дурацкие упражнения приносят в зал из YouTube. Там очень много зашквара, который посетители, насмотревшись в интернете, пытаются повторить.
Качалка — это не скучно, просто надо работать с целеполаганием. Подтянуться такое-то количество раз с таким-то количеством килограммов. Это экстрим своего рода. Я как-то собиралась жать ногами 200 килограммов, даже больше, один тренер проходил мимо: «Если сделаешь этот подход, повешу свои кроссовки в тренерской». Я завелась и выжала.
Сама я пришла в зал из-за мужиков. Серьезно. Была замужем. Супруг мне говорил: «Твою задницу скоро из космоса будет видно, такая ты жирная». Появилась цель — похудеть. В итоге я жестко не ела — яблоки и кефир. Очень сильно похудела. И развелась с мужем. С похудением это было никак не связано. В итоге нашла себе другого парня. Он мне стал говорить, что я худая, что он боится меня обнимать. Я тогда реально весила 47 килограммов. Вот он мне и посоветовал идти в зал.
Больше всего бесят клиенты, которые опаздывают. Однажды девушка не пришла ко мне на занятие, потому что не сумела запарковаться возле зала. То есть она проснулась, собралась, доехала сюда, развернулась и уехала.
По Минску действует плюс-минус одинаковый ценник. Раньше было $10, сейчас уже 20 рублей. Стало дешевле. Плюс надо понимать, что демпинг никого не устраивает. Поставишь ниже — тебя прессанут коллеги.
Долго ругались с парнем по поводу фоток в белье. Ему было принципиально отсутствие снимков в трусах. Но в купальнике — вообще без проблем. Понятно, после таких фоток в «инсте» начинается активность. Потому я вообще не удивляюсь, что ко мне подкатывают. Все справедливо. Я сама провоцирую. А дурачков много.
В моем директе происходит что-то странное. Мне присылали члены какое-то время. Когда случился первый раз, сильно удивилась. Как будто девственность потеряла. Так это было стыдно, некрасиво. Я еще не догадалась, что людей можно ставить в черный список. Был человек, который не сдавался. И каждый день в одно и то же время присылал свой член. Заблокировала в итоге.