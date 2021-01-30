Студентка БГУ спросила Лукашенко о пострадавших после выборов. Что он ответил

Источник материала: Салiдарнасць

На встрече в университете в пятницу студентка напомнила Лукашенко об августовских событиях.

По ее мнению, правоохранители применили чрезмерную силу по отношению к протестующим и в результате пострадали невинные граждане, в том числе и студенты.

— На какой стадии находится рассмотрение поданных жалоб от пострадавших и рассматриваете ли вы возможность амнистии для тех задержанных, которые не совершили тяжких правонарушений? — приводит вопрос студентки president.gov.by .

По словам Лукашенко, было выявлено много организаторов беспорядков в Беларуси и они ответят по всей строгости закона.

— Те, кто оказались не в то время и не в том месте? Знаешь, это такая расхожая фраза. Когда задерживаешь их. А я, говорит, тут прогуливаюсь. А откуда ты? Из Серебрянки. А чего ты попал сюда? Я тут прогуливаюсь. Или еще круче. Из другого города прогуляться приехал. Разные люди.

Поэтому, Полина, я не исключаю, — сказал Лукашенко. — Я имею право помиловать того или иного человека. И если заблудший, если он ошибся, то мы его не только освободим от уголовной ответственности, но и восстановим в вузе. Надо спокойно к этому подойти и персонально.

Он добавил, что эти вопросы надо изучать аккуратно, делать соответствующие выводы.

— Если есть такие люди, может быть, и вы внесете предложения (создадите комиссию), кого-то надо восстановить. А решать вы должны, прежде всего. Я приму ваше предложение, — пообещал Лукашенко.

Он заявил, что жалобы (от пострадавших во время протестов – прим. «С») объединили, их несколько сотен. По его словам, «к лету мы разберемся со всеми этими жалобами».

— Мне кажется, половину (генпрокурор докладывал) уже разобрали, — сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил студентам БГУ, что не боится их