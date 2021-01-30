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Адвокат: Я уверен в невиновности журналисток Андреевой и Чульцовой

30.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Сергей Зикрацкий пригласил людей прийти поддержать журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову. Он убежден в их невиновности.


Екатерина Андреева, Дарья Чульцова / "Белсат"

"После ознакомления со всеми материалами дела я абсолютно уверен, что Catarina Andreeva и Darja Chulcova невиновны. И мы намерены доказать это в суде. 

Суд пишет мне, что явка обязательна. Уверен, это касается не только меня. Приходите поддержать Дарью и Катерину", — написал Зикрацкий в Фейсбуке.

Суд над журналистками начнется 9 февраля в 10:05. Gроцесс пройдет в суде Фрунзенского района Минска (улица Дунина-Марцинкевича, 1А, кабинет 140). Вести процесс будет судья Наталья Бугук.

Андрееву и Чульцову задержали во время стрима с "Площади Перемен" 15 ноября. С тех пор девушки находятся за решеткой. Адвокат обещает приложить все усилия, чтобы стрим был показан во время судебного процесса.
 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат Сергей Зикрацкий пригласил людей прийти поддержать журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову. Он убежден в их невиновности.
 
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