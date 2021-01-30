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Главарь террористической группировки «Исламское государство» уничтожен в Ираке — The New York Times

30.01.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» уничтожен в Ираке при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщает The New York Times.



По данным газеты, речь идет о ликвидации боевика по имении Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известного как Абу Ясир. Он был уничтожен в среду, 27 января в районе города Киркук в результате удара с воздуха военных США. Также были убиты были еще девять боевиков ИГ.

В операции участвовали службы безопасности Ирака, указывает NYT. Иракские и американские официальные лица сообщили газете, что операция готовилась несколько месяцев. Как заявил представитель коалиции Уэйн Маротто, смерть аль-Иссауи стала «значительным ударом» для ИГ. По данным NYT, аль-Иссауи руководил действиями боевиков «Исламского государства» в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

Уничтожение одного из главарей ИГ стало ответом на теракт группировки, который произошел в Багдаде на прошлой неделе, сообщили газете иракские официальные лица. Тогда в результате нападения на городской рынок погибли 32 человека, более 100 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

В июне международная коалиция во главе с США ликвидировала три лагеря «Исламского государства» на территории Ирака. Операции проводились в координации с правительством страны. Тогда самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ в сельском районе Вади Аш-Шай.
 
 
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Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» уничтожен в Ираке при авиаударе международной коалиции во главе с США, сообщает The New York Times.
 
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