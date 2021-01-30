Источник материала: Хартия'97

FAZ: У Германии появился уникальный шанс остановить «Северный поток - 2» 30.01.2021, 10:59

ЕС снижает свою зависимость от российского газа.

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный дискуссии о будущем газопровода "Северный поток - 2" (перевод — dw.com ):

"Пожалуйста, давайте не будем связывать действия российских властей в отношении оппозиционного политика Алексея Навального с вопросом о том, нужно ли достраивать газопровод "Северный поток - 2": одно не имеет ничего общего с другим.

В последнее время с таким призывом выступили как сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans), так и новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet). Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) также выступает за завершение газопроводного проекта. Вскоре после отравления Алексея Навального летом 2020 года он предостерег от "чрезмерной моральной строгости" в дискуссии о будущем трубопровода.

В какой-то мере все они правы: окончательная остановка строительства "Северного потока - 2" не изменила бы репрессивный характер российского режима и не принесла бы свободы Навальному. К тому же, если Германия захотела бы импортировать энергоносители только из стран, где более-менее соблюдаются права человека, то у нее возникли бы серьезные проблемы.

"Молекула российского газа остается молекулой российского газа"

Однако эти три политика, равно как и другие сторонники строительства трубопровода, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel), сознательно игнорируют проблемы, связанные с реализацией проекта.

"Молекула российского газа остается молекулой российского газа независимо от того, приходит ли она через Украину или через Балтийское море", - заявила Меркель в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 года.

Это, разумеется, действительно так, однако к сути дела это отношения не имеет и не учитывает политические аргументы против строительства "Северного потока - 2".

Вопрос заключается не в том, должна ли Германия продолжать импортировать российский газ до окончательного отказа Берлина от ископаемого топлива, а в том, каковы политические риски и побочные эффекты такого решения.

ЕС снизил свою зависимость от российского газа

В ходе первого газового конфликта с Украиной зимой 2005-2006 годов российские власти продемонстрировали Западной Европе готовность использовать свое сырье в качестве политического оружия. В Европе сделали из этого правильные выводы: с тех пор ЕС удалось существенно снизить свою зависимость от российского газа, даже особо не ограничивая при этом импорт из РФ.

Эта цель была достигнута за счет расширения и диверсификации газовой инфраструктуры ЕС, что позволяет в случае необходимости быстро переключиться на другие источники поставок. А "Северный поток - 2" снова склоняет чашу весов в сторону России.

Это, впрочем, не означает, что с запуском проекта зависимость Европы от российского газа непременно снова возрастет. Однако новый трубопровод будет иметь экономический смысл лишь в том случае, если Германия и ЕС в будущем будут закупать значительно больше российского газа.

"Северный поток - 2" - геополитический рычаг Кремля

Между тем даже существующие трубопроводы между Россией и Европой на сегодняшний день используются не на полную мощность. Если импорт газа не будет расти, "Северный поток - 2" будет лишь выполнять свою геополитическую функцию, которая и является истинной причиной строительства трубопровода, а именно - предоставить России возможность экспортировать газ в ЕС в обход Украины.

Это приведет к тому, что Украина лишится не только существенных поступлений в свой бюджет, но и своей безопасности - как в политическом, так и военном отношении. Пока Россия находится в экономической зависимости от беспрепятственного транзита своих ключевых экспортных товаров через Украину, эскалации гибридной войны, которую Москва ведет против Киева, вряд ли стоит ожидать. Однако если эта зависимость исчезнет, у Владимира Путина и его команды будут развязаны руки.

"Северный поток - 2" может дестабилизировать ситуацию в Украине

И в том, и в другом случае Кремль выиграет от запуска проекта "Северный поток - 2". Если ЕС начнет закупать у России больше газа и тем самым увеличит размер выплат Кремлю, это будет еще в большей степени способствовать стабилизации коррумпированного режима.

Если же объемы импорта не увеличатся, в транзите газа через Украину больше не будет необходимости. В этом случае у Москвы появится рычаг для дестабилизации ситуации в стране, что может напрямую повлиять на безопасность восточноевропейских членов ЕС и НАТО.

Тот факт, что Россия и Украина в конце 2019 года заключили новое транзитное соглашение при посредничестве ЕС, сути дела не меняет. Во-первых, договор, срок действия которого истекает в 2024 году, только поможет России дождаться начала эксплуатации "Северного потока - 2". Во-вторых, опыт последних лет заставляет серьезно сомневаться в том, что Россия будет соблюдать его положения.

Дело Навального - последний шанс отказаться от "Северного потока - 2"

Даже если мы цинично отбросим все этические вопросы о нашем отношении к такими странам, как Россия, и проигнорируем предупреждения об опасности трубопровода для окружающей среды, то все равно остается непонятным, почему мы должны без особой надобности предоставлять такие преимущества огромному соседу, который ведет себя так агрессивно.

"Северный поток - 2" ослабляет позиции Германии и ЕС по отношению к государству, власти которого откровенно враждебны нашему либеральному обществу. Подержав этот проект, Берлин совершил серьезную ошибку - еще задолго до отравления Навального и недавних репрессий против его сторонников. Дело российского оппозиционера может стать хорошим поводом в последний момент все же сказать газопроводу "нет".

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