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Названо растение, резко снижающее сахар в крови
Источник материала: Хартия'97
Названо растение, резко снижающее сахар в крови
У него есть и другие полезные свойства.
Ученые рассказали о растении, которое может снижать сахар в крови, а также повышать либидо и тестостерон. Комплексное воздействие на организм оказывает Бульбина натальская (Bulbine natalensis), пишет
Произрастает это растение преимущественно на африканском континенте, так как ему подходит сухой и жаркий климат. О некоторых его свойствах было известно давно. Растительный продукт применяется в качестве афродизиака, поскольку он повышает либидо и улучшает выработку тестостерона. Его издавна применяют для лечения эректильной дисфункции. Кроме того, у него есть и другие свойства, например, противовоспалительные. В нем много дубильных веществ и есть антрахиноны и сапонины. Также Бульбина натальская имеет в своем составе антиоксиданты, а именно кварцетин, карвон и псорален. Они являются отличаются мощными антидиабетическими свойствами и снижают сахар в крови. Об этом сообщалось в 2018 году.
Кроме того, африканское растение может применяться, как природный антибиотик. Он лечит не только инфекции кожи и мягких тканей, но и позволяет бороться с более серьезными бактериями, например, с кишечной палочкой и золотистым стафилококком. Влияет оно и на физическое состояние человека. При его употреблении сжигается лишний жир, и укрепляются кости.
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У него есть и другие полезные свойства.
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