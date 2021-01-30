Влиятельный бизнесмен обзавелся новыми землями на родине Лукашенко. Теперь у него там 29 гектаров

TUT.BY В течение 2018−2019 годов Сергей Тетерин стал хозяином 9 участков вблизи деревни Химы. Их общая площадь — около 21,3 гектара. Целевое назначение — для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Земля принадлежит Тетерину на праве пожизненного наследуемого владения. Предоставлены участки решениями Оршанского райисполкома, пишет





Как следует из данных госрегистра недвижимого имущества, в конце декабря 2019 года Тетерин получил возле Химов еще три участка общей площадью около 6,23 гектара для ведения фермерского хозяйства. На момент написания апрельской статьи эти участки еще не были отмечены на кадастровой карте.





А в конце 2020 года решениями Оршанского райисполкома Тетерину для тех же целей выделили в пожизненное наследуемое владение еще два участка общей площадью около 2,23 гектара в окрестностях Химов. Таким образом, общие владения бизнесмена здесь составляют как минимум 14 участков площадью примерно 29 гектаров.





Красным на карте ниже отмечены примерные границы полученных в 2018—2019 годах участков, зеленым — в конце 2019 года, желтым — в конце 2020 года.













Как рассказывали нам знакомые с бизнесменом источники, Сергей Тетерин и правда увлекается сельским хозяйством. «Да он же и сам такой — парень от сохи», — говорил один из наших собеседников.





Сергей Тетерин — в красной майке. Фото: president.gov.by

Что касается самой деревни Химы, то ее еще в 2011 году тоже решили сделать образцовой. Судя по данным госрегистра, в 2017 году Сергей Тетерин купил тут небольшой дом. Здание находится на земельном участке площадью 0,1 гектара.









