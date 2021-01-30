Долидович: «Если я выступал на Олимпиаде-1994 под БЧБ-флагом, значит ли это, что я фашист?»

Источник материала: Tut.by

Сергей Долидович, единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах, прокомментировал новости о том, что генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь) значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады — рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» — написал Долидович на своей странице в Facebook.