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Долидович: «Если я выступал на Олимпиаде-1994 под БЧБ-флагом, значит ли это, что я фашист?»
Источник материала: Tut.by
Сергей Долидович, единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах, прокомментировал новости о том, что генпрокуратура
«На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь) значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады — рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» — написал Долидович на
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Сергей Долидович, единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах, прокомментировал новости о том, что генпрокуратура готовит пакет...
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