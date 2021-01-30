ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Долидович: «Если я выступал на Олимпиаде-1994 под БЧБ-флагом, значит ли это, что я фашист?»

30.01.2021 11:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сергей Долидович, единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах, прокомментировал новости о том, что генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь) значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады — рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» — написал Долидович на своей странице в Facebook.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Долидович, единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах, прокомментировал новости о том, что генпрокуратура готовит пакет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Влиятельный бизнесмен обзавелся новыми землями на родине Лукашенко. Теперь у него там 29 гектаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by