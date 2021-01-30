Вадим Зарянкин подал в отставку. Теперь у Витебска будет новый глава

Источник материала: Onliner

Глава Витебского городского исполнительного комитета Вадим Зарянкин подал в отставку. Информацию подтвердил Onliner управляющий делами горисполкома Виталий Руденя во врем прямой линии. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

— Вадим Владимирович подал в отставку в связи с переходом на другую работу. Это его личная инициатива. Больше я ничего не могу прокомментировать, — пояснил Виталий Руденя.

Последний рабочий день в качестве главы города Вадим Зарянкин провел 29 января. На этой должности он пробыл один год. До этого возглавлял Комитет государственного контроля Витебской области.

У Зарянкина — два сына. Оба были задержаны после выборов 9 августа.