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Стартап белорусов стал приложением года на Product Hunt
Источник материала: Onliner
Проект EduDo белорусской разработки признан мобильным приложением года на платформе Product Hunt. Об этом
EduDo представляет собой площадку с познавательными видео. Суть проекта — сделать образование обыденным повседневным делом, снизив порог вхождения: материал подается в интерактивной и доступной форме. Дисциплины включают технологии, моду, окружающий мир, бизнес, искусство, а также другие категории.
«Несмотря на все то, что происходит как в нашей родной стране Беларуси, так и в мире, эти ребята находят мужество и мотивацию, чтобы придумывать и создавать. Я горжусь вами!» — написал Юрий о причастных к EduDo людях.
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Проект EduDo белорусской разработки признан мобильным приложением года на платформе Product Hunt. Об этом сообщил один из создателей стартапа Юрий Шлаганов на своей...
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