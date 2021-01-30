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Стартап белорусов стал приложением года на Product Hunt

30.01.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проект EduDo белорусской разработки признан мобильным приложением года на платформе Product Hunt. Об этом сообщил один из создателей стартапа Юрий Шлаганов на своей странице в Facebook.

EduDo представляет собой площадку с познавательными видео. Суть проекта — сделать образование обыденным повседневным делом, снизив порог вхождения: материал подается в интерактивной и доступной форме. Дисциплины включают технологии, моду, окружающий мир, бизнес, искусство, а также другие категории.

«Несмотря на все то, что происходит как в нашей родной стране Беларуси, так и в мире, эти ребята находят мужество и мотивацию, чтобы придумывать и создавать. Я горжусь вами!» — написал Юрий о причастных к EduDo людях.

 
 
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Проект EduDo белорусской разработки признан мобильным приложением года на платформе Product Hunt. Об этом сообщил один из создателей стартапа Юрий Шлаганов на своей...
 
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