Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

петицию

«Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Мы верим, что граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно -белой символики – это не желание народа, а прихоть 100 человек», – отмечают в КС.

«В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту бело-красно-белого флага соберет сотни тысяч подписей», — написала Тихановская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко разбудил зверя. Петицию в поддержку БЧБ-флага белорусы подписывают с рекордной скоростью За несколько часов под ней поставили подписи более 10 000 человек!

Обращение стало ответом на просьбу одной сотни белорусов к Генеральной прокуратуре запретить бело-красно-белую символику. На этом основании ведомство готовит документы для объявления флага и другой символики в бело-красных цветах экстремистской.Координационный совет при поддержке белорусов настаивает на:1. прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность;2. признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием.По мнению, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, Лукашенко только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа.Документ уже подписали более 12 000 человек.29 января стало известно, что «неравнодушные граждане» направили в Генпрокуратуру обращение, в котором просят признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Соответствующий пакет законов уже готовят.