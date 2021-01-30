Источник материала: UDF



Фото с выставки о Малом Тростенце / t.me/khliabets

написано на страничке «Прасторы КХ» в Facebook. «К сожалению, выставка работать в ближайшее время не будет. Следите за нашими новостями», —на страничке «Прасторы КХ» в Facebook.

«Я почти могу слышать птиц»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка об узниках минского лагеря смерти закрылась, не проработав и часа 27 января в «Прастору КХ» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК.

Однако выставка не проработала и часа. В брестское пространство «Прасторы КХ», где она открылась, тут же пришёл с проверкой сотрудник МЧС.«В таких условиях работать для нас очень сложно», — добавляет руководитель пространства Оксана Гайко.27 января в «Прастору КХ» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Они изъяли несколько папок с документами и ноутбук. Также финансовая милиция провела осмотр в квартире Оксаны Гайко. Оттуда ничего не изъяли, но культур-менеджера забрали на допрос в ДФР. Проверка связана с якобы неуплаченными налогами.