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Выставка об узниках минского лагеря смерти закрылась, не проработав и часа

30.01.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Выставка об узниках минского лагеря смерти закрылась, не проработав и часа
Фото с выставки о Малом Тростенце / t.me/khliabets
29 января в Бресте открылась выставка «Я почти могу слышать птиц». Это проект фотографа Максима Сарычева, посвящённый Малому Тростенцу — крупнейшему фашистскому лагерю смерти на территории бывшего СССР.

Однако выставка не проработала и часа. В брестское пространство «Прасторы КХ», где она открылась, тут же пришёл с проверкой сотрудник МЧС.

«К сожалению, выставка работать в ближайшее время не будет. Следите за нашими новостями», — написано на страничке «Прасторы КХ» в Facebook.


«В таких условиях работать для нас очень сложно», — добавляет руководитель пространства Оксана Гайко.

27 января в «Прастору КХ» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Они изъяли несколько папок с документами и ноутбук. Также финансовая милиция провела осмотр в квартире Оксаны Гайко. Оттуда ничего не изъяли, но культур-менеджера забрали на допрос в ДФР. Проверка связана с якобы неуплаченными налогами.

Выставка об узниках минского лагеря смерти закрылась, не проработав и часа

«Я почти могу слышать птиц»
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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27 января в «Прастору КХ» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК.
 
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