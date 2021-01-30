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Выставка об узниках минского лагеря смерти закрылась, не проработав и часа
Источник материала: UDF
Фото с выставки о Малом Тростенце / t.me/khliabets
Однако выставка не проработала и часа. В брестское пространство «Прасторы КХ», где она открылась, тут же пришёл с проверкой сотрудник МЧС.
«К сожалению, выставка работать в ближайшее время не будет. Следите за нашими новостями», —
«В таких условиях работать для нас очень сложно», — добавляет руководитель пространства Оксана Гайко.
27 января в «Прастору КХ» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Они изъяли несколько папок с документами и ноутбук. Также финансовая милиция провела осмотр в квартире Оксаны Гайко. Оттуда ничего не изъяли, но культур-менеджера забрали на допрос в ДФР. Проверка связана с якобы неуплаченными налогами.
«Я почти могу слышать птиц»
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27 января в «Прастору КХ» приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК.
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