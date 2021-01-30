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Выставка об узниках минского лагеря смерти закрылась, не проработав и часа

30.01.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 января в Бресте открылась выставка "Я почти могу слышать птиц". Это проект фотографа Максима Сарычева, посвящённый Малому Тростенцу — крупнейшему фашистскому лагерю смерти на территории бывшего СССР.


Фото с выставки о Малом Тростенце / t.me/khliabets

Однако выставка не проработала и часа. В брестское пространство "Прастора КХ", где она открылась, тут же пришёл с проверкой сотрудники МЧС, передает "Еврорадио".

"К сожалению, выставка работать в ближайшее время не будет. Следите за нашими новостями", — написано на страничке "Прасторы КХ" в Facebook.

"В таких условиях работать для нас очень сложно", — добавляет руководитель пространства Оксана Гайко.

27 января в "Прастору КХ" приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Они изъяли несколько папок с документами и ноутбук. Также финансовая милиция провела осмотр в квартире Оксаны Гайко. Оттуда ничего не изъяли, но культур-менеджера забрали на допрос в ДФР. Проверка связана с якобы неуплаченными налогами.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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29 января в Бресте открылась выставка "Я почти могу слышать птиц". Это проект фотографа Максима Сарычева, посвящённый Малому Тростенцу — крупнейшему фашистскому...
 
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