Доллар и евро дорожали всю рабочую неделю. Какие курсы валют выставили обменники на выходные

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро росли на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже на протяжении всей рабочей недели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Доллар и евро дорожали дорожают уже на протяжении шести торгов кряду. В пятницу, 29 января, доллар по итогам торгов вырос до 2,6262 рубля, евро — до 3,1798 рубля, а российский рубль — до 3,4458 рубля за 100 российских рублей.

Обменники на эти новости с биржи реагировали повышением курсов валют.

Выше всего курс продажи банками доллара 30 января — 2,67 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,62 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк, Идея Банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке, Идея Банке — 2,612 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,177 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанк, Белинвестбанк, Идея Банк — 3,164 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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