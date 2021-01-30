|
Доллар и евро дорожали всю рабочую неделю. Какие курсы валют выставили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро росли на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже на протяжении всей рабочей недели. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.
Доллар и евро дорожали дорожают уже на протяжении шести торгов кряду. В пятницу, 29 января, доллар по итогам торгов вырос до 2,6262 рубля, евро — до 3,1798 рубля, а российский рубль — до 3,4458 рубля за 100 российских рублей.
Обменники на эти новости с биржи реагировали повышением курсов валют.
Выше всего курс продажи банками доллара 30 января — 2,67 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,62 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк, Идея Банк, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке, Идея Банке — 2,612 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,22 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,177 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанк, Белинвестбанк, Идея Банк — 3,164 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)