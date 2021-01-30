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Стало известно, какой овощ наиболее полезен для здоровья иммунной системы

30.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стало известно, какой овощ наиболее полезен для здоровья иммунной системы

  • 30.01.2021, 12:16
Стало известно, какой овощ наиболее полезен для здоровья иммунной системы

Это могут быть разные сорта одного и того же растения.

Витамин С жизненно необходим иммунной системе человека. Иначе самочувствие может ухудшиться.

По мнению врачей, наибольшее содержание витамина С есть в разных сортах капусты, пишет u-news.com.ua.

Так, если вы выберете красную капусту, вам достаточно в сутки около 200 граммов продукта, чтобы организм получил суточную дозу витамина С.

В белокочанной капусте в объеме продукта 100 граммов есть 105 милиграммов витамина С. Это 90% дневной нормы витамина С. Также овощ является богатейшим источником витамина К, необходимого для нормального кроветворения. Кроме того, капуста богата селеном, магнием и калием, последний особенно важен для здоровья и укрепления сердца.

В 100 граммах брюссельской капусты 85 милиграммов витамина С и ее называются «витаминной бомбой».

Отметим, что витамин С обладает антиоксидантным эффектом — он уменьшает окислительное повреждение клеток в организме. Помимо этого, играет центральную роль в образовании коллагена, карнитина и гормонов в нашем теле, помогает ему усваивать железо и ингибирует процессы канцерогенного образования нитрозаминов.

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