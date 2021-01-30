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Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага
Источник материала: Хартия'97
Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага
Маразм Таракана вызавал новый протестный всплеск.
Белорусы массово реагируют на планы лукашистов по признанию нашего национального флага «экстремистским».
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Похоже, маразм властей, и лично трехпроцентного, пытающегося запретить историческую национальную символику - вызовет новый протестный всплеск.
Друзья, вы знаете, что делать!
Продолжаем украшать страну нашей символикой.
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Маразм Таракана вызавал новый протестный всплеск.
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