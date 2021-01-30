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Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага

30.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага

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  • 30.01.2021, 11:31
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Белорусы массово проводят акции в защиту национального флага
Фото: tut.by

Маразм Таракана вызавал новый протестный всплеск.

Белорусы массово реагируют на планы лукашистов по признанию нашего национального флага «экстремистским».

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал десятки фото и видео с БЧБ наклейками, флагами, ленточками, граффити, которые прислали читатели, прямо сейчас проводящие многочисленные партизанские акции и флешмобы в защиту национального флага.

Похоже, маразм властей, и лично трехпроцентного, пытающегося запретить историческую национальную символику - вызовет новый протестный всплеск.

Друзья, вы знаете, что делать!

Продолжаем украшать страну нашей символикой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Маразм Таракана вызавал новый протестный всплеск.
 
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