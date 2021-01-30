Источник материала: Хартия'97

СМИ: Три олигарха готовятся взять на себя дворец Путина в Геленджике 4 30.01.2021, 11:19

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Пока неизвестно, кто именно и когда сделает такое заявление.

Близкие друзья президента России Владимира Путина — член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко или братья Борис и Аркадий Ротенберги — в ближайшее время могут публично заявить, что «дворец Путина» в Геленджике принадлежит им. Об этом рассказал znak.com источник. По его словам, пока неизвестно, кто именно и когда сделает такое заявление.

Znak.com направил официальный запрос в пресс-службу компании «Новатэк», на момент публикации ответ получен не был. До официального представителя братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов Znak.com дозвониться не удалось.

Расследование оппозиционного политика Алексея Навального про «дворец Путина» в Геленджике было опубликовано 19 января. За 10 дней ролик посмотрели больше 100 млн раз. В фильме говорится, что дворец принадлежит окружению президента России. С 2008 года «дворец Путина» сменил шесть владельцев: изначально дворцом владели Дмитрий Горелов, Сергей Колесников и Николай Шамалов, затем — Кузьменко, Ярошенко и Шамалов, следом Александр Пономаренко, последними владельцами были две компании: «Савоян Инвестментс Лимитед» и АО «Бином», говорится в расследовании.

Официально покупку дворца подтверждал только бизнесмен Пономаренко. В интервью «Коммерсанту» он заявил, что купил объект у Николая Шамалова. Точную сумму сделки он тогда не назвал, но на предположение журналиста о том, что речь может идти о 350 млн долларов, ответил, что это «близко к правде». К слову, авторы расследования ФБК утверждают, что сумма сделки была ровно в 1000 раз меньше.

Площадь резиденции, по данным авторов расследования, составляет 17,7 тыс. квадратных метров, а территория всего участка — 68 гектаров. На придворцовом участке, говорится в фильме, расположены ледовая арена высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерея, амфитеатр и ведущий к чайному домику 80-метровый мост через овраг. Для спуска к пляжу построен специальный тоннель внутри горы, посередине которого есть дегустационная комната. Сам дворец укомплектован эксклюзивной мебелью. Например, диваны в резиденции стоят 1,5–2 млн рублей, сообщал Навальный. Помимо прочего, утверждал политик, там находятся кинотеатр, бассейн, сауны, читальня, музыкальная гостиная, кальянная, винный погреб и казино. Неподалеку от территории дворца находятся почти 300 гектаров виноградников, шато, винные заводы и устричные фермы, говорится в расследовании ФБК (признан иноагентом).

По данным авторов фильма, общая стоимость строительства оценивается примерно в 100 млрд рублей. В расследовании Навального утверждается, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть».

Сегодня близкий к Кремлю телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое внутри «дворца Путина» под Геленджиком. Из пятиминутного ролика становится понятно, что строители только начинают создавать интерьеры, никакой роскоши там пока нет. «Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься. Сплошное разочарование», — описывает увиденное главный редактор Mash Максим Иксанов. В «кальянной», о которой говорил Навальный, Mash обнаружил бытовку строителей. Не готовы также бассейн (это место строители называют «душевые») и «аквадискотека» — на ее месте сооружение, больше похожее на фонтан, уверяет Mash.

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