Власть пытается скрыть создание «концлагерей», но не выходит: нашелся свидетель, который был узником тюрьмы для протестующих в Слуцке

Источник материала: KYKY

Власть упорно заявляет, что новость про создание лагерей для протестующих – это фейк. Например, вот, что заявил глава МИД Владимир Макей: «Я понимаю, что можно, как у нас сейчас модно, не доверять аргументированной информации, официальным данным, но зная, как ведут себя различные телеграм-каналы, и какую информацию доводят до наших европейских западных партнеров оппоненты власти, я должен сказать, что я абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти».

Однако, в СМИ появляются все больше доказательств обратного. Не так давно мы публиковали рассказ человека, который утверждал, что своими руками строил одну из подобных тюрем на базе слуцкого ЛТП №3. А сегодня расскажем про того, кто утверждает, что был узником этого лагеря.

Этот человек рассказал свою историю редакции Радио «Свобода» на условиях полной анонимности.

Собеседник «Свободы» говорит, что его задержали 9 августа возле Стелы в Минске, после чего отвезли на Окрестина, где он провел трое суток и получил 15 суток. После суда, говорит источник, им объявили, что всех с «приговорами» будут отпускать: «Мы обрадовались. Но нас вывели, построили и сообщили, что повезут в Жодино. Погрузили в серые автозаки. В щель можно было видеть, куда мы едем. В какой-то момент я понял, что поворот на Жодино мы проехали, что нас везут куда-то не туда».

По словам источника, спустя некоторое время автозаки свернули с шоссе в лес. Собеседник «Свободы» утверждает, что колонна автозаков была большая, и везде с задержанными обращались по-разному – кому-то давали покурить и даже позвонить, другие всю дорогу ехали «лицом в пол».

«Когда мы вышли, увидели забор, колючую проволоку, вышки. Охранники нам объяснили, что здесь был ЛТП. Сказали вести себя нормально, тогда у нас все будет хорошо. На вышках охранники были, охрана с собаками, военные с автоматами ходили», – рассказывает источник. По его словам, по прибытию в ЛТП задержанных отвели в душ, а затем – в барак, от которого им было не по себе: «На Окрестина хотя и было очень жестко, но там с автоматами я никого не видел», – вспоминает источник.

По его словам, в лагерь привозили людей преимущественно 13 августа – как и утверждал человек, который заявил, что строил этот лагерь.

Он говорит, что был удивлен отношением охраны. И рассказывает, что когда засмотрелся на одну из собак, к нему подошел солдат и вежливо попросил смотреть вниз. По словам источника, ЛТП в сравнении с Окрестина был пионерским лагерем. На его территории даже был магазин, в котором, как утверждает собеседник, заключенным разрешили сделать покупки. Но денег ни у кого не было – все забрали еще на Окрестина.

По словам источника «Свободы», он узнал лагерь по ранее опубликованным фотографиям. Говорит, это точно было то самое место. «Барак был похож на военную казарму. Одно большое помещение с двухэтажными кроватями. У каждого чистое постельное белье. В бараке была даже уборная. Кто хотел, мог постирать одежду. Выводили покурить, если кто имел сигареты. Для меня был шок, когда я ночью проснулся и попросил сигарету у молодого военнослужащего, который нас охранял. Совсем молодой, то ли только пришел на контракт, то вообще срочной службы. Мы курили возле барака, он начал расспрашивать, что с нами произошло. Я рассказывал про все. И он начал плакать. Показал на погоны, сказал, что ему стыдно», – рассказывает собеседник. И говорит, у охранников, которые также находились внутри бараков, были дубинки, но они их не использовали.

Источник утверждает, что его освободили 14 августа одним из первых. «Конвоиры нам говорили, что это ЛТП. Для алкашей, грубо говоря. Мы видели тех, кто был там до нас. Но им запретили с нами разговаривать. Мы могли выйти в огороженный дворик возле барака, попросить сигарету у этих людей. А они стояли и отходили сразу, даже не поднимали на нас глаз. Выяснить у администрации, почему мы там находились, мы не пробовали».

Несмотря на то, что в ЛТП отношение было в разы лучше, чем на Окрестина, собеседник считает, что сам факт существования подобных лагерей в XXI веке – это дикость. «Когда нас привезли, то это была просто словно армейская казарма. Но, пока мы там находились, это полтора дня, все обнесли забором, натянули колючую проволоку. Буквально за вечер и утро. Уже тогда это стало похоже на лагерь. Я подумал, ну ладно. Возможно, какие-то меры безопасности. Но когда сейчас услышал о лагере для тех, кто сейчас выходит на митинги… Я тогда понял, что все к этому идет. Они готовятся к новым протестам весной, такие лагеря могут снова организовать», – заключил собеседник.