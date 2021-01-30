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«Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным». Как в соцсетях разносят одиозную идею Генпрокуратуры

30.01.2021 12:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером, 29 января, Генпрокуратура Беларуси анонсировала признание бело-красно-белого флага экстремистским. Ведомство объяснило это тем, что поступило коллективное обращение с подписями более ста граждан – все они просят приравнять бело-красно-белый флаг к экстремистской символике, ведь «в годы войны он стал символом зверств на беларуской земле» (в действительности БЧБ-флаг не имеет к этому никакого отношения). Помимо БЧБ, Генпрокуратура хочет добиться признания экстремисткой и для «иной» символики, какой конкретно — не сообщается.

Как отреагировали лидеры перемен 

Тем же вечером Координационный совет создал петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской. «Мы верим, что граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет БЧБ – это не желание народа, а прихоть 100 человек», – заявили в КС. На момент публикации текста эту петицию подписало более 9 000 тысяч. Кстати, подписать ее можно по ссылке

Вот, что по этому поводу заявила Тихановская: «Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей. Беларусы больше не считают его президентом. Всё, на что его хватает – имитация народной поддержки и борьба с символами свободы. В сущности, режим боится сочетания двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства. Настоящего единства – а не того, которое пытаются продемонстрировать с помощью ВНС. В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту этого флага соберет сотни тысяч подписей».

Как отреагировали беларусы 

Политический обозреватель Артем Шрайбман написал в своем телеграм-канале: «Запрет БЧБ и признание его экстремистским – важный шаг к дальнейшей сакрализации флага. Он начинал 2020 год как символ национально-демократической прослойки общества – 15-20% от силы. Завершал он этот год как символ широкого гражданского протеста без привязки к своей истории.

Теперь он становится сакральным символом, запретным плодом. Чем-то, что будут рисовать по ночам на стенах, хранить в укромных уголках и все больше эмоционально привязываться к этому символу. Недооценивая его популярность, власть отрезает еще один путь к компромиссу, вынося миллионы своих оппонентов в поле криминала уже не только за их действия, но и за их маркеры. 

Красно-зеленый флаг всегда имел бОльшую поддержку, чем беларуская власть и точно мог ее пережить. Теперь обществу предлагают поделиться. Сидеть рядом с красно-зеленым флагом – теперь проявление политической позиции. Такая политизация символа и его привязка к конкретной позиции – путь к тому, что уход власти будет означать уход и ее атрибутов вместе с ней. Красно-зеленый флаг имел шансы не стать таким атрибутом, но теперь точно станет. 

Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным, поскольку это теперь не субкультура. Важный день». 

Реакция беларусов в твиттере была такой же бурной, смотрите сами. 

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