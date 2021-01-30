«Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным». Как в соцсетях разносят одиозную идею Генпрокуратуры

Источник материала: KYKY

Вчера вечером, 29 января, Генпрокуратура Беларуси анонсировала признание бело-красно-белого флага экстремистским. Ведомство объяснило это тем, что поступило коллективное обращение с подписями более ста граждан – все они просят приравнять бело-красно-белый флаг к экстремистской символике, ведь «в годы войны он стал символом зверств на беларуской земле» (в действительности БЧБ-флаг не имеет к этому никакого отношения). Помимо БЧБ, Генпрокуратура хочет добиться признания экстремисткой и для «иной» символики, какой конкретно — не сообщается.

Как отреагировали лидеры перемен

Тем же вечером Координационный совет создал петицию против признания бело-красно-белой символики экстремистской. «Мы верим, что граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет БЧБ – это не желание народа, а прихоть 100 человек», – заявили в КС. На момент публикации текста эту петицию подписало более 9 000 тысяч. Кстати, подписать ее можно по ссылке .

Вот, что по этому поводу заявила Тихановская: «Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей. Беларусы больше не считают его президентом. Всё, на что его хватает – имитация народной поддержки и борьба с символами свободы. В сущности, режим боится сочетания двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства. Настоящего единства – а не того, которое пытаются продемонстрировать с помощью ВНС. В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту этого флага соберет сотни тысяч подписей».

Как отреагировали беларусы

Политический обозреватель Артем Шрайбман написал в своем телеграм-канале: «Запрет БЧБ и признание его экстремистским – важный шаг к дальнейшей сакрализации флага. Он начинал 2020 год как символ национально-демократической прослойки общества – 15-20% от силы. Завершал он этот год как символ широкого гражданского протеста без привязки к своей истории.

Теперь он становится сакральным символом, запретным плодом. Чем-то, что будут рисовать по ночам на стенах, хранить в укромных уголках и все больше эмоционально привязываться к этому символу. Недооценивая его популярность, власть отрезает еще один путь к компромиссу, вынося миллионы своих оппонентов в поле криминала уже не только за их действия, но и за их маркеры.

Красно-зеленый флаг всегда имел бОльшую поддержку, чем беларуская власть и точно мог ее пережить. Теперь обществу предлагают поделиться. Сидеть рядом с красно-зеленым флагом – теперь проявление политической позиции. Такая политизация символа и его привязка к конкретной позиции – путь к тому, что уход власти будет означать уход и ее атрибутов вместе с ней. Красно-зеленый флаг имел шансы не стать таким атрибутом, но теперь точно станет.

Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным, поскольку это теперь не субкультура. Важный день».

Реакция беларусов в твиттере была такой же бурной, смотрите сами.

Ага, ох уж эти фашисты которые юзали БЧБ, всех посадить! pic.twitter.com/qSp5hVMxEt — Vlad ❌ Smirnov (@w_smirnov) January 30, 2021

Нет лучшей бесплатной рекламы, чем запрет. — Дедушка (@Dedoooshka) January 29, 2021

Запретить бчб может любой дурак.

Вы давайте из мозгов это попробуйте удалить. У вас это за 26 лет получилось никак. — Gypsynkov (@gypsynkov) January 29, 2021

Вы вообще понимаете что значит признание флага экстремистским в 2021ом году? т.е 26 лет вели расследование и признали? — Серёжа (@Sergei0300) January 29, 2021

Петиция ПРОТИВ признания БЧБ-флага экстремистским. Что делает прокуратура, когда милиция устраивает фашизм? Помогает устраивать террор против мирных граждан и незаконно запретить национальный флаг, официально признанный в 1917 году и 1994 году. https://t.co/qyHqaU97yb — Леонид Прокопович (@Leo_Procopovich) January 30, 2021

Запрет бчб-флага означает что или мы их, или они нас. Большинство берет власть, либо вооруженное меньшинство всех уничтожит. Беларусь или Лукашенко. Свобода или фашизм. Или-или. — Eūheika (@euheika) January 30, 2021

Надо еще пару БЧБ флагов купить. pic.twitter.com/H2jkOj73tJ — Pavel Krupets (@pavel_krupets) January 30, 2021

Жыве БЧБ! — Анатоль Belarus Live ♥️✊✌️ (@n_m_pag) January 30, 2021

За блестящую идею запретить бчб прокуратуре мы скажем ещё спасибо.

Тк качественно это ни на что не влияет, потому что бьют и штрафуют за него итак.

Развитие национального сознания сейчас - главный вектор усиления общества.

И это решение даст ему просто огромный импульс. — Пётр Кузнецов (@pkuznetsoff) January 30, 2021

Трэба разумець што прызнаннем бчб сімволікі экстрэміцкай,знішчэннем беларускай ідэнтычнасці рэжым гатуе людзей стаць часткай расеі. — Darishka loving herself (@darishka24) January 30, 2021

Если БЧБ признают экстремистским, можно ли будет спокойно поднимать над собой полотно на котором написано будет:

Деникин

Буденный

Колчак

? — uladzimiradels (@uladzimiradels) January 30, 2021

Выйду исключительно с 'экстремистским' БЧБ — Viktar Lebedzeu (@viktar_lebedzeu) January 30, 2021