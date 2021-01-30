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Праздник 30 января: что нельзя делать в день Антония и важные приметы

30.01.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 30 января: что нельзя делать в день Антония и важные приметы
Коллаж: РБК-Украина
30 января православные чтят память святого Антония Великого, египетского отшельника и инспиратора монашеской жизни в христианстве, который жил между III и IV веками.

В народном календаре день получил название Антон Перезимник, так как дата считалась переломом зимы. В память о том, что преподобный долгое время боролся с искушениям и демонами, наши предки по традиции совершали определенные обряды-обереги, которые считали надежным способом защититься от нечистой силы и отвести порчу.

Церковные предания гласят, что Антоний, родившийся в богатой благочестивой христианской семье, в 20-летнем возрасте отказался от наследства, покинул дом и уединился в пустыне. Много раз бесы соблазняли его нарушить строгий пост, нападали на преподобного, но молитвы и вера всегда помогали отшельнику одержать верх над ними.

Святому Антонию приписывают такое изречение, которое отражает монашеский идеал: «Я видел все ловушки, врагом расставленные на земле, и сказал со вздохом: «Кто сможет их обойти?» Тогда я услышал голос, сказавший: «смиренный».

После 305 года преподобный помог организовать монашескую жизнь других христиан, которые селились рядом с ним и подражали Антонию.

Он имел огромный авторитет среди верующих, и однажды в Александрии помог прекратить спор христиан с последователями арианского учения, осудив последних в ереси. Люди послушали подвижника и потянулись к нему, прося сотворить чудо и исцелить от болезней. Старец скончался в пустыне в возрасте 105 лет. Он запретил ученикам открывать место своего погребения из опасения обоготворения.

Впрочем, почти через 200 лет мощи святого Антония были найдены. Сейчас они хранятся в разных храмах и соборах в разных странах.

Народные традиции и поверья в день Антона Перезимника



На украинских землях бытовало поверье, что 30 января можно запугать нечистую силу и защитить свое жилище от бесов, колдунов и ведьм. Для этого утром от перекрестка нужно идти к дому задом наперед, а около дверей палкой перечеркнуть следы.

Чтобы избавиться от порчи, брали серп или нож и проводили им по земле на дороге, которая ведет к дому.

Хозяйки в этот день готовили угощения для детей в виде колобков из толокна, пшеничной муки, масла, соли, яйца и молоко. Такие булочки символизировали солнце и «притягивали» лето, а также считались целебными и могли, как верили, защитить от беды и «лихого ока».

Запрещалось в этот день женщинам прясть и вязать - такие работы сулили болезни как самим нарушительницам, так и другим членам семьи.

Главные приметы 30 января


Теплая погода в этот день предвещала раннюю весну и хороший рыбный улов.

Если же снегопад сегодня, то это сулило позднюю весну.

Когда 30 января днем ясно и нет ветра, значит скоро будет похолодание.

Если заметили белок, которые собираются в одном дупле, или утром синицы громко щебечут, то жди долгие и лютые морозы.

В небе ночью луна из облаков показывается редко и ненадолго - будет хороший урожай зерновых культур; а если ночью небо ясное и луна видна полностью, то урожай будет бедный.
 
 
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Когда 30 января днем ясно и нет ветра, значит скоро будет похолодание.
 
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