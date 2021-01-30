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«Возвращаются и становятся протестунами». Лукашенко объяснил, почему его младший сын не будет учиться на Западе

30.01.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Возвращаются и становятся протестунами». Лукашенко объяснил, почему его младший сын не будет учиться на Западе
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко во время общения со студентами БГУ рассказал, в какой вуз будет поступать его младший сын Николай. Соответствующий отрывок встречи был показан на СТВ.

Политик заявил, что не посоветует Николаю поступать в Белорусский государственный университет.

— БГУ точно не посоветую… Не потому, что это плохой вуз. Это очень сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально, чтобы не говорили: «А, сын его в лучший вуз, как обычно…» — сказал Лукашенко. — Все стремятся у нас в БГУ «трудоустроить» своих детей. Не в этом дело, родные мои.

— Для него не важно, в каком он вузе будет учиться. Но я не хочу, чтобы мой ребенок, и вы, мои дети, учились на Западе. Это для западной экономики, понимаете? — добавил он.

Гуманитарные специальности в западных университетах Лукашенко считает промывкой мозгов.

— Со временем возвращаются и становятся протестунами. Это не потому, что там на злобу вчерашнего дня. Нет. А потому, что так будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе, — подчеркнул Лукашенко. — И я ему (младшему сыну Николаю) сказал нет. И он: «Я и сам не хочу туда».
 
 
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