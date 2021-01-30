Госдолг Беларуси за год вырос сразу на треть: кому мы должны миллиарды долларов









ВНЕШНИЙ государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США, или на 8,4%.





Всего за прошлый год страна получила займов на 3,147 миллиарда долларов:





— 1.391.500.000 долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;





— 1.051.100.000 долларов — Правительства и банков Российской Федерации;





— 500.000.000 долларов — ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития);





— 126.200.000 долларов — Экспортно-импортного банка Китая;





— 67.100.000 долларов — МБРР (Международный банк реконструкции и развития);





— 11.000.000 долларов — ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и СИБ (Северный инвестиционный банк).





На погашение внешнего госдолга направили чуть 1,635 миллиарда долларов США:





— 709.400.000 долларов — Правительство и банки Российской Федерации;





— 430.300.000 долларов — банки Китая;





— 376.900.000 долларов — ЕФСР;





— 112.300.000 долларов — МБРР;





— 3.600.000 долларов — Товарно-кредитная корпорация США;





— 2.800.000 долларов — ЕБРР и СИБ.





ВНУТРЕННИЙ государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда рублей (3,8 миллиарда долларов), увеличившись с начала года на 1,1 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.