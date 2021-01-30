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Нацбанк сможет вводить валютные ограничения не более чем на один год

30.01.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 9 июля 2021 г. в Беларуси вступает в силу новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», которая направлена на либерализацию валютных отношений и девалютизацию экономики. Об этом на расширенном заседании Правления Нацбанка рассказал заместитель Председателя Правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





— При возникновении кризисных ситуаций, представляющих угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы, Нацбанк совместно с Советом Министров имеет право на введение валютных ограничений не более чем на один год, — пояснил одну из норм нового закона Д. Калечиц.

Также он рассказал, что прибыль банковского сектора по итогам 2020 г. составила 1 млрд рублей — на 13,5 % меньше уровня предыдущего года. Ухудшение финансового результата негосударственных банков было более заметным. Источником увеличения прибыли банков в 2020 г. стал рост чистых доходов от операций с иностранной валютой. Объем чистого прочего банковского дохода превысил на 251 млн рублей уровень 2019 г. Прирост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода банков по итогам 2020 г. был невысоким. Рентабельность собственного капитала банковского сектора по итогам года снизилась на 2 % и составила 8,9 %.
 
Теги: Минск
 
 
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С 9 июля 2021 г. в Беларуси вступает в силу новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», которая направлена на либерализацию валютных...
 
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