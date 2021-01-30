ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Снежно и не очень холодно: погода на воскресенье

30.01.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода сохранится в стране 31 января, на отдельных участках дорог будет гололедица, сообщает Белгидромет.

Минимальная отметка, до которой опустится столбик термометра ночью – минус 10 градусов, днем на улице будет -1…-6°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду в воскресенье, не исключают кратковременный снег (вероятность осадков 60-70%), а ночью при порывах ветра метели. Специалисты Гидрометцентра также предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый, 4-9 метров в секунду.

Напомним, на этой неделе страну накрыл циклон "Ларс", который пришел из соседней Польши, где оставил более 80 тысяч людей без электричества. В Беларуси он также оставил след: высота снежного покрова в некоторых регионах составила до 30 сантиметров. Сервис "Яндекс" оценивал пробки на дорогах в 10 баллов, коммунальщики не успевали расчищать проезжую часть и дворы. Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч электрических подстанций, сейчас электроснабжение восстановлено.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Циклон "Ларс" на уходящей неделе принес в Беларусь много снега, и в ближайшие дни он еще не растает.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мечтаю о собаке. К чему готовиться?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by