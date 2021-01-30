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Снежно и не очень холодно: погода на воскресенье
30.01.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода сохранится в стране 31 января, на отдельных участках дорог будет гололедица, сообщает Белгидромет.
Минимальная отметка, до которой опустится столбик термометра ночью – минус 10 градусов, днем на улице будет -1…-6°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду в воскресенье, не исключают кратковременный снег (вероятность осадков 60-70%), а ночью при порывах ветра метели. Специалисты Гидрометцентра также предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый, 4-9 метров в секунду.
Напомним, на этой неделе страну накрыл циклон "Ларс", который пришел из соседней Польши, где оставил более 80 тысяч людей без электричества. В Беларуси он также оставил след: высота снежного покрова в некоторых регионах составила до 30 сантиметров. Сервис "Яндекс" оценивал пробки на дорогах в 10 баллов, коммунальщики не успевали расчищать проезжую часть и дворы. Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч электрических подстанций, сейчас электроснабжение восстановлено.
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Циклон "Ларс" на уходящей неделе принес в Беларусь много снега, и в ближайшие дни он еще не растает.
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