Снежно и не очень холодно: погода на воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Умеренно холодная погода сохранится в стране 31 января, на отдельных участках дорог будет гололедица, сообщает Белгидромет.

Минимальная отметка, до которой опустится столбик термометра ночью – минус 10 градусов, днем на улице будет -1…-6°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду в воскресенье, не исключают кратковременный снег (вероятность осадков 60-70%), а ночью при порывах ветра метели. Специалисты Гидрометцентра также предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый, 4-9 метров в секунду.

Напомним, на этой неделе страну накрыл циклон "Ларс", который пришел из соседней Польши, где оставил более 80 тысяч людей без электричества. В Беларуси он также оставил след: высота снежного покрова в некоторых регионах составила до 30 сантиметров. Сервис "Яндекс" оценивал пробки на дорогах в 10 баллов, коммунальщики не успевали расчищать проезжую часть и дворы. Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч электрических подстанций, сейчас электроснабжение восстановлено.

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