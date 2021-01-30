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Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

30.01.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?

Для многих собака — это детская мечта. Но в тоже время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и еще не знает, что ждет любого будущего хозяина.

Рассказывает Оксана Дубинина, руководитель программы "ПовоДОГ" Фонда социальных инноваций "Вольное дело", специалист по поведению животных и хозяйка двух (очень) воспитанных дворняжек.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того, особенно если...
 
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