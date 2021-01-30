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Чехия закрыла въезд в страну для иностранцев

30.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чехия закрыла въезд в страну для иностранцев

Из-за ухудшения в стране ситуации с COVID-19 Чехия закрывает границы для граждан всех иностранных государств с 30 января. Об этом сообщает Irozhlas.

Исключение сделали для иностранцев, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также попасть в страну можно, если поездка связана с посещением ближайших родственников, получения медицинской помощи или для участия в свадьбах или похоронах. Запрет не распространяется на водителей, которые перевозят грузы для снабжения населения.

Границы Чехии будут закрыты до 15 февраля. На наземных границах страны будут проводиться выборочные проверки тех, кто въезжает в страну.

Также в Чехии продолжается запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. Нарушителей ждут штрафы.

Фото irozhlas.cz

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Из-за ухудшения в стране ситуации с COVID-19 Чехия закрывает границы для граждан всех иностранных государств с 30 января. Об этом сообщает Irozhlas. Исключение сделали для...
 
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