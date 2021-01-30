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Протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

30.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента от Социалистической левой партии Петтер Эйде выдвинул протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает The Guardian.

По словам депутата, движение стало важной частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации», а также привлекло внимание к этой теме в мире.

Несмотря на то, что часть протестов сопровождались погромами и беспорядками, Эйде приводит в пример данные исследований, в которых подсчитали, что большая часть акций носила мирный характер. Также политик добавил, что большинство инцидентов были спровоцированы действиями полиции или противников митингующих.

Имена обладателей Нобелевских премий за 2021 год станут известны в октябре.

Фото: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images 

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Депутат норвежского парламента от Социалистической левой партии Петтер Эйде выдвинул протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира. Об...
 
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