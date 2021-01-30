ГАИ проверяет водителей маршрутных такси

Источник материала: ОНТ

ГАИ усиленно проверяет водителей маршрутных такси. В январе количество выявленных нарушений у перевозчиков увеличилось в несколько раз.

Соблюдая жёсткий график и пытаясь обогнать конкурентов, перевозчики часто нарушают правила и пренебрегают безопасностью пассажиров. Только в прошлом году – более 300 жалоб: у одного не оказалось страховки, у другого стёрлась зимняя резина. Каждого второго приходится штрафовать. Экипажи ГАИ дежурят на участках, где больше всего нарушений и аварий.

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