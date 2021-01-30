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Райан Рейнольдс научится делать маникюр и метать топор в новом шоу
Источник материала: ОНТ
Snapchat опубликовал трейлер собственного реалити-шоу Ryan Reynolds Doesn’t Know, в котором главный персонаж актер Райан Рейнольдс будет учится что-то делать. Ролик опубликован на YouTube.
Сообщается, что Рейнольдс попробует освоить метание топора, латте-арт, маникюр, создание VFX-эффектов, а еще будет составлять цветочные композиции и вырезать ледяные скульптуры. Актер действовал не сам, а под руководством экспертов.
Премьера Ryan Reynolds Doesn’t Know состоится 30 января и будет содержать двенадцать эпизодов.
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Snapchat опубликовал трейлер собственного реалити-шоу Ryan Reynolds Doesn’t Know, в котором главный персонаж актер Райан Рейнольдс будет учится что-то делать. Ролик опубликован...
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