Райан Рейнольдс научится делать маникюр и метать топор в новом шоу

Источник материала: ОНТ

Snapchat опубликовал трейлер собственного реалити-шоу Ryan Reynolds Doesn’t Know, в котором главный персонаж актер Райан Рейнольдс будет учится что-то делать. Ролик опубликован на YouTube.





Сообщается, что Рейнольдс попробует освоить метание топора, латте-арт, маникюр, создание VFX-эффектов, а еще будет составлять цветочные композиции и вырезать ледяные скульптуры. Актер действовал не сам, а под руководством экспертов.

Премьера Ryan Reynolds Doesn’t Know состоится 30 января и будет содержать двенадцать эпизодов.

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