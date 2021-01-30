Госпогранкомитет Беларуси: в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения

Источник материала: ОНТ

Госпогранкомитет Беларуси предупредил, что в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. Это следует учитывать грузоперевозчикам, которые въехжают в Литву. Об этом сообщается на Telegram-канале Государственного пограничного комитета.

Фото: БЕЛТА

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