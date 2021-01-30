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Госпогранкомитет Беларуси: в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения
Источник материала: ОНТ
Госпогранкомитет Беларуси предупредил, что в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. Это следует учитывать грузоперевозчикам, которые въехжают в Литву. Об этом
Фото: БЕЛТА
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Госпогранкомитет Беларуси предупредил, что в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. Это следует учитывать грузоперевозчикам,...
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