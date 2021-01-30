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Мужчина был атакован козой. Затем рогатая хулиганка наблюдала, как ее жертве оказывают помощь

30.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина был атакован козой. Затем рогатая хулиганка наблюдала, как ее жертве оказывают помощь

Житель Гленбрука (Австралия) прогуливался в местных живописных местах. Внезапно его атаковала коза. Об этом сообщает 7NEWS Australia.


Из-за встречи с рогатой хулиганкой, которая повалила его на землю, 60-летний мужчина получил травму ноги и не смог встать. Пришлось вызывать медиков и отправляться в больницу. К слову, в то время, как пострадавшему оказывали помощь на месте происшествия, коза наблюдала за происходящим.

Некоторые люди предположили, что причиной нападения могла стала личная неприязнь или давняя вражда. Ведь в месте, где произошло нападение, прогуливается много людей, и никто из них не пострадал от козы.

 

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Житель Гленбрука (Австралия) прогуливался в местных живописных местах. Внезапно его атаковала коза. Об этом сообщает 7NEWS Australia. Из-за встречи с рогатой хулиганкой,...
 
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