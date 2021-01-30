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Ничего особенного — просто погрузчик едет задом наперед (видео)

30.01.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Удивительные вещи происходят кругом, вот только погрузчиков, ездящих задом наперед, и не хватало. А раз не хватало — то вот они. По крайней мере один экземпляр сегодня утром заметил наш читатель на проспекте Дзержинского в Минске, видео очевидец прислал в в чат-бот Onliner.

Погрузчик наш читатель увидел в районе станции метро «Петровщина», тот двигался во второй справа полосе проспекта Дзержинского со стороны улицы Алибегова в направлении проспекта Любимов, погрузчик как раз пересекал перекресток с улицей Голубева.

— Далеко он ехал или нет — не знаю. Но перекресток пересек. И даже на красный остановился, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

Вроде бы все и нормально, не ясно только, почему погрузчик ехал задом наперед. Места проведения работ или собственно рабочих, ожидающих погрузчик, наш читатель не видел.

— У него что передом, что задом — скорость одинаковая, — резонно отмечает собеседник.

Чтобы как-то вернуться в сознание, открываем Правила дорожного движения. Не то чтобы там есть ответы на все случаи жизни, но по поводу движения задним ходом кое-чего все же есть. В частности:

  • п. 73. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства.
  • п. 74. Движение задним ходом запрещается на перекрестках (кроме перекрестков, расположенных в жилых зонах) и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 72 настоящих Правил.

Проще говоря, задним ходом нельзя двигаться на перекрестках, пешеходных переходах, остановочных пунктах, путепроводах, эстакадах, железнодорожных переездах, а также в некоторых других оговоренных в ПДД случаях.

И еще одна оговорка (п. 30 ПДД): водители транспортных средств дорожно-эксплуатационной службы, оборудованных маячком оранжевого цвета, при его включении в ходе выполнения работ на дороге могут отступать от требований дорожных знаков и дорожной разметки, а также требований ряда пунктов Правил дорожного движения (пунктов 73 и 74 среди них нет) при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Участники дорожного движения не должны препятствовать их работе.

Маячок оранжевого цвета, установленный на других транспортных средствах и самоходных машинах, не дает преимущества в движении и служит для привлечения внимания и предупреждения участников дорожного движения о возможной опасности.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Удивительные вещи происходят кругом, вот только погрузчиков, ездящих задом наперед, и не хватало. А раз не хватало — то вот они. По крайней мере один экземпляр...
 
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