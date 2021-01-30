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Глава МИД Беларуси Владимир Макей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Готовность к «тотальной войне» уже может прозвучать на предстоящем неконституционном февральском хурале» Новояз антифашиствующего министра.

После последних президентских выборов, в недрах уцелевшего с помощью Кремля режима проявился целый букет новояза в лексике местных чиновников. После публичных признаний, что у Беларуси бренд «диктатура», некогда внешнеполитическое ведомство в след выдало обвинительный перл в адрес Запада: «диктатура прав человека». Известно, что в Беларуси соблюдаются эти права настолько, что всем известно имя этого человека.А вот то, что в соседней Европе сегодня «фашиствующая демократия» поведал всем публично ставшего моновекторным сам глава МИД Макей. И сия констатация дел европейских превращает его с таким новоязом в натурального антифашиста.Тем временем, развитие невиданных до сих пор комплексных репрессий против инакомыслящих все чаще характеризуют в разных институциях, как становление в стране классического фашизма. И готовность к «тотальной войне» уже может прозвучать на предстоящем неконституционном февральском хурале.В таких ожиданиях неопределенности сегодня пребывает большинство беларусов и наблюдателей-соседей за происходящим в Беларуси...