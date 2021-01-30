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«Готовность к «тотальной войне» уже может прозвучать на предстоящем неконституционном февральском хурале»

30.01.2021 13:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Готовность к «тотальной войне» уже может прозвучать на предстоящем неконституционном февральском хурале»
Глава МИД Беларуси Владимир Макей
Помнится на заре становления диктатуры в Беларуси тогдашний председатель Конституционного суда Валерий Тихиня назвал все происходившее правовым Чернобылем. Сегодня светочь права оказался забытым, а сей Чернобыль процветающим назло Европе.

После последних президентских выборов, в недрах уцелевшего с помощью Кремля режима проявился целый букет новояза в лексике местных чиновников. После публичных признаний, что у Беларуси бренд «диктатура», некогда внешнеполитическое ведомство в след выдало обвинительный перл в адрес Запада: «диктатура прав человека». Известно, что в Беларуси соблюдаются эти права настолько, что всем известно имя этого человека.

А вот то, что в соседней Европе сегодня «фашиствующая демократия» поведал всем публично ставшего моновекторным сам глава МИД Макей. И сия констатация дел европейских превращает его с таким новоязом в натурального антифашиста.

Тем временем, развитие невиданных до сих пор комплексных репрессий против инакомыслящих все чаще характеризуют в разных институциях, как становление в стране классического фашизма. И готовность к «тотальной войне» уже может прозвучать на предстоящем неконституционном февральском хурале.

В таких ожиданиях неопределенности сегодня пребывает большинство беларусов и наблюдателей-соседей за происходящим в Беларуси...
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