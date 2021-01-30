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«Падение Лукашенко — это страшный сон Путина». Протесты в Беларуси и России: сходство и отличия
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В тактическом плане Путин, поддержав Лукашенко, выиграл, а в стратегическом – сам себя загнал в этот угол, встав в один ряд с уже свергнутыми диктаторами (в диапазоне от Мубарака и Милошевича до Хуссейна и Каддафи).
Существует ли связь между протестами в Беларуси и России? В чем их сходство и отличия?
По просьбе
- Россию охватили протесты. Может ли одномоментный протест перерасти в нечто большее?
- Увы, я в данном вопросе пессимист. Я не верю, что в обозримом будущем чекистско-мафиозный режим Путина рухнет. “Подушка безопасности” в виде доходов от углеводородов у него имеется. Так что заткнуть рты большинству россиян подачками с барского стола властям удастся. К тому же ФСБшный спрут своими щупальцами за эти два десятилетия успел глубоко пронизать все поры общества.
Не следует также сбрасывать со счетов степень деградации нашего населения, уровень его зомбированности. Нужно отдать должное высокой эффективности кремлёвской пропаганды, весьма талантливо (если, конечно, уместно здесь это слово) растлевавшее и продолжающее растлевать запуганные, забитые массы. Абсолютному меньшинству честных, совестливых, смелых людей в России никак не удаётся раскачать, заставить отойти от спячки “подавляющее большинство” людей, привыкших веками молиться на начальство.
Один только пример. На педсовете, посвящённом разбору моего персонального дела (когда меня выгоняли из школы за мои стихи в поддержку украинского Майдана) мои бывшие коллеги, учителя истории, а также русского языка и литературы в присутствии работника прокуратуры дружно заявляли, что “Путин — это наш кормилец. Он для нас как царь”. Воистину, раб может воспитать только раба. А в нашей местной районной газете в статье с характерным заголовком “Таким “патриотам” места в России нет!” в качестве главного обвинения против меня было написано, что “Бывшев поддерживает европейский выбор Украины”. И вот этот холопский менталитет является основной причиной того, почему России (наследнице Золотой Орды) пока никак не удаётся вырваться из проклятого замкнутого круга полицейщины и чекистского произвола. Но я убеждён, что Россия неизбежно станет частью Европы и цивилизованного мира, хотя на этом пути её ждут большие трудности и испытания.
- В Беларуси протесты длятся уже полгода. Какую роль сыграла беларуская революция в российских протестах?
- События в Беларуси, начавшиеся в прошлом году, сыграли безусловно огромную роль в подъёме нынешнего протестного движения в России. Первую мощную волну недовольства политикой Путина 2011-12 годов Кремлю удалось сбить, разыграв имперско-патриотическую карту под названием “Русская весна”. Речь идёт, конечно, об аннексии Крыма, которую, к моему огромному сожалению, поддержали даже некоторые представители либеральной оппозиции. (Сильна в правопреемнице СССР эта великодержавная бацилла). Но любая эйфория не бесконечна.
И лозунг “Зато Крым наш!” через какое-то время перестал работать. После любого опьянения наступает похмелье. У людей стали постепенно опять нарастать раздражение и недовольство текущей жизнью. И вдруг в братской Беларуси, у которой такой же окопавшийся у власти несменяемый режим и похожие проблемы (купленные суды, отсутствие свободы слова, чудовищные фальсификации на выборах и т. д.) произошли народные волнения. Естественно, подобное не могло не вызвать отклика у её соседей. Ваш пример борьбы за свои права, достоинство и свободу придал зачахнувшему российскому протесту второе дыхание. И за это беларускому народу большое спасибо! Поверьте, ваша революция ещё войдёт в учебники всемирной истории.
- Почему протесты в России начались после Беларуси? Почему на Россию не перекинулись, скажем, армянские протесты?
- Полагаю, это в первую очередь связано с тем, что Беларусь ментально и исторически гораздо ближе к России, чем Армения. Я уже не говорю про языковой аспект. Из всех славянских республик бывшего Советского Союза именно Беларусь воспринимается россиянами как самая родная. Не зря столько лет у нас активно будируется тема союзного государства. Поэтому вполне логично, что волны борьбы за свободу перекинулись к нам из Минска, а не из Еревана.
- Обозреватели наперебой взялись сравнивать беларуский и российский протесты. Давайте попробуем разобраться: в чем сходство и в чем отличия?
- Мы, россияне, можем только с завистью наблюдать за беларуским протестом. Нам ещё очень далеко до вашей организованности и сплочённости. Мы смотрим на сегодняшние события в Беларуси как на наше ближайшее будущее. Схожесть наших с вами возмущений (в своей причине) вполне очевидна: опостылевший диктатор-узурпатор, ногами и зубами вцепившийся в президентское кресло и мечтающий править подданными до самой смерти, опирающийся на свою опричнину (подкормленных силовиков), карманные суды, подконтрольные послушные СМИ и т. д.
Что касается разницы, то здесь мне кажется всё просто — ваш Лукашенко сидит на троне дольше нашего Путина. Поэтому он сильнее надоел. Отсюда и активнее протест. Кроме того, (скажу совершенно крамольную мысль) беларусы, на мой взгляд, генетически более свободны и раскрепощённее русских. Слова Лермонтова о России “Страна рабов, страна господ”, сказанные два века назад, к великому несчастью, остаются актуальными до сих пор. Русский Емеля долго лежит на печи и медленно запрягает — это чистая правда. Хочу надеяться, что нынешние события в Беларуси всколыхнут хотя бы часть россиян и поднимут их на дальнейшую борьбу за свои права и достоинство. К сожалению (а, может, к счастью) путь к свободе долог и труден.
- Путин встал на сторону Лукашенко – несмотря на брутальную фальсификацию выборов, на последовавшее насилие и тотальную зачистку общественно-политического пространства в Беларуси. Вам не кажется, что тем самым Путин совершил роковую ошибку для себя?
- Путин делает вынужденные шаги. Ему ничего другого не остаётся, как поддерживать режим Лукашенко, как в своё время он из последних сил пытался помочь вору Януковичу. Тут сразу вспоминается известная народная мудрость: “Рыбак рыбака видит издалека”. Это круговая порука паханов, связанных между собой законами “зоны” — сукой буду, а своего подельника-кореша выручу! В тактическом плане Путин, может быть, и выиграл. А вот в стратегическом он уже проиграл по всем фронтам. Он сам себя загнал в этот угол, встав в один ряд с уже свергнутыми диктаторами (в диапазоне от Мубарака и Милошевича до Хуссейна и Каддафи).
- Сейчас в Беларуси говорят: Путину уже не до Лукашенко – нужно думать, как справиться с собственным «народцем» (по выражению Лукашенко). Как выглядят перспективы беларуского протеста в новых реалиях?
- Я не согласен с тем, что “Путину не до Лукашенко”. Уверен, что он внимательно и с большой тревогой следит за происходящим в Беларуси и со своей стороны сделает всё возможное, чтобы Лукашенко, пусть и весьма ослабленный (что очень выгодно Путину), остался у власти. Вспомните, какую истерику в Кремле вызвал украинский Майдан и свержение Януковича. Дело закончилось аннексией Крыма и спровоцированной Россией войной на юго-востоке Украины. Такова была жестокая месть Кремля Украине за её попытку вырваться из “сферы влияния” России. Падение Лукашенко — это страшный сон Путина, поскольку победа демократических сил в Беларуси (ближайшего соседа России) может стать могучим катализатором тектонических процессов в политической жизни у нас в стране.
Что же касается перспектив беларуского протеста, то я глубоко убеждён, что без перехода на сторону народа силовиков режим вашего диктатора не падёт. КГБ и другие репрессивные органы — вот главная опора и последняя надежда Лукашенко. Значит, ваш протест должен выйти на новый уровень и стать столь мощным, чтобы даже те, у кого приказ “винтить”, избивать и арестовывать восставших, наконец, поняли, что дело их шефа хана. Но главную свою задачу вы уже выполнили — в ближайшей исторической перспективе режим Лукашенко всё равно обречён.
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Но все равно режим Лукашенко уже обречён.
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