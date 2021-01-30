Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Прогноз на понедельник 1 февраля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз курса рубля на неделю 1-5 февраля В начале февраля ситуация на биржевых торгах иностранными валютами может измениться.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе вырос, как и прогнозировалось, но существенно больше, чем ожидалось: на 3,1% – до 2,6262 рубля. Причиной такого скачка стал обвал курса российского рубля против доллара на Московской бирже, что вряд ли можно было предвидеть.Аналогичный курс евро увеличился за неделю на 2,6% и достиг 29 января 3,1798 белорусских рубля за евро.А средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,6% – до 3,4458 белорусского рубля за 100 российских.При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 1,8%. Среднедневной объем торгов иностранными валютами на БВФБ сократился до 121,9 млн. рублей с 124,5 млн. рублей на предшествовавшей неделе.Судя по динамике курса российского рубля на БВФБ в сравнении с курсами других валют, можно говорить о привязке белорусского рубля к российскому. На это указывают и итоги января в целом. Курс российского рубля за месяц снизился на 1,2%, однако если сопоставить курс с началом 2020 года, то окажется, что курс доллара за 13 месяцев вырос на 1,4%. То есть в январе отклонение курса от значения на 1 января 2020 года уменьшилось.Что касается значительного роста стоимости валютной корзины на прошедшей неделе, то этот факт отражает, по-видимому, не столько превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением, сколько стремление регулятора валютных торгов на БВФБ обеспечить примерную привязку курса белорусского рубля к российскому. Впрочем, спрос на иностранную валюту над предложением на БВФБ на прошедшей неделе, по-видимому, действительно значительно превысил предложение, так как объем торгов остался значительным, несмотря на отсутствие необходимости платить налоги.При этом в белорусской банковской системе сохраняется дефицит рублевых ресурсов, в связи с чем имелся спрос на кредитные средства Нацбанка. 27 января он провел аукцион по размещению средств на 7 дней, на котором спрос составлял 64 млн. рублей. Спрос был удовлетворен в полном объеме. Процентная ставка составила 11,5% годовых. На аналогичном аукционе, состоявшемся 20 января, банкам было предоставлено 26,75 млн. рублей под 11,5%.В начале февраля ситуация на биржевых торгах иностранными валютами может измениться, как это происходило в последние месяцы 2020 года. То есть предложение валюты вырастет, а белорусский рубль начнет укрепляться.Поступления валюты в страну от внешней торговли, по-видимому, сохраняются на сравнительно высоком уровне. Правда, могут возникнуть неприятности в связи с возникновением проблем с экспортом калийных удобрений. Норвежская компания Yara, покупающая удобрения, сообщила о возможном прекращении сотрудничества с Беларускалием из-за увольнения с предприятия ряда сотрудников, участвовавших в забастовке. Не исключено, что компания рассчитывает снизить цены покупаемых удобрений.Но ситуация со временем может быть исправлена, так как президент РБв телефонной беседе с главой КНРобратился с просьбой увеличить объемы приобретения калийных удобрений в РБ. Александр Лукашенко говорил также об увеличении финансирования из Китая инвестиционных проектов в Беларуси.Кроме того, белорусская сторона пошла на уступки российской и согласилась на транспортировку значительного объема белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. Правительство РФ уже одобрило проект соответствующего соглашения, в рамках которого планируются перевозить 2-3,5 млн. тонн нефтепродуктов в год. Соглашение рассчитано на 3 года. Роман Головченко сообщил, что условия подобной транспортировки грузов не хуже, чем через порты Балтии, но никаких конкретных тарифов не назвал.С другой стороны, белорусская сторона с 1 февраля увеличила тарифы на услуги по транзитной транспортировке нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 6,6%.В целом никаких новых событий, влияющих на финансовые потоки в РБ, не произошло, поэтому можно ожидать сохранения текущих тенденций. А они в последние месяцы простые: в первые дни месяца стоимость валютной корзины растет, но затем начинает снижаться. Поэтому в целом по итогам текущей недели можно ожидать роста стоимости корзины всего на 0-0,5%. Если, конечно, российский рубль на Московской бирже не обвалится еще раз, утянув за собой белорусский.Европейская валюта на БВФБ подорожала не так значительно, как доллар, так как она ослабела на рынке форекс против доллара. А это было вызвано, главным образом, рассуждениями члена Управляющего совета Европейского Центробанка Клааса Кнота о курсе евро. Он сообщил, что ЕЦБ готов снизить ставки по депозитам для того, чтобы остановить дельнейшее укрепление евро против доллара. Словесная интервенция помогла: курс евро упал ниже уровня 1,21 доллара.Кроме того, у инвесторов на прошедшей неделе упал интерес к риску, что было связано с перспективой обвала фондового рынка США. Там началась настоящая война розничных инвесторов с хедж-фондами. Физические лица внезапно объединились под чьим-то управлением через социальные сети и взвинтили акции нескольких корпораций, находящихся на грани банкротства, в частности, частности, Gamestop. В связи с этим хедж-фонды, которые ставили, исходя из фундаментальных оснований, на снижение цен акций, получили значительные убытки.Не способствовала оптимизму инвесторов и ФРС США, которая хотя и оставила ставки по своим фондам без изменений (в интервале 0-0,25%), но сообщила о замедлении восстановления американской экономики.Правда, 29 января курс евро начал восстанавливаться после появления новости об увеличении ВВП за IV квартал прошлого года по сравнению с III в Испании (на 0,4%) и в Германии (на 0,1%), хотя эксперты не ожидали этого.Но укрепление евро вряд ли будет длительным, так как события на рынке американских акций, похоже, еще далеки от завершения, поэтому можно ожидать новых волнений, что может ослабить евро против доллара еще на 0-0,5%.Российская валюта на прошедшей неделе неожиданно продемонстрировала слабость, причем без особых причин для этого. Поводом же стал телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым президентом США Джо Байденом. Они договорились о продлении на 5 лет Договора о стратегических наступательных вооружениях. Однако при этом американский президент напомнил обо всех претензиях США к России, и в сообщении американцев об итогах переговоров был сделан упор именно на этом. Инвесторы решили, что это означает рост рисков введения новых серьезных санкций в отношении России, что, возможно, и привело к росту курса доллара выше 76 рублей.Однако имеются и другие причины данного скачка. По мнению аналитиков компании «Алор Брокер», крупные компании – экспортеры по неизвестным причинам придерживали валюту, что и ослабило рубль. И если такая ситуация сохранится, то курс доллара может подняться до 80 рублей или даже выше.Многие эксперты считают произошедший скачек курса доллара временным явлением. В Газпромбанке аналитики, несмотря на риск введения новых санкций со стороны США, прогнозируют снижение курса доллара на Московской бирже к концу I квартала текущего года до 73 рублей за доллар. По их мнению, рубль недооценен по отношению к доллару примерно на 5 рублей.Таким образом, динамика курса доллара на Московской бирже в первые дни февраля зависит во многом от субъективных действий руководителей крупных российских компаний. Если они прекратят придерживать валюту, по своей воле, или под давлением правительства, то курс доллара может рухнуть так же резко, как поднялся в конце января. В противном случае он может остаться на уровне около 76 рублей.В таких условиях делать прогнозы довольно сложно. Можно ориентироваться на тенденцию по торгам 29 января, а она указывает на возможное снижение курса доллара на 1-2%.Если указанные прогнозы реализуются, то курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже уменьшится за первую неделю февраля примерно на 1%. Но имеется значительная вероятность резких колебаний курса.В пятницу 29 января во второй половине торгового дня курс доллара на Московской бирже опустился на 0,7% – до 75,755 рубля за доллар.Курс евро на рынке форекс в то же время поднялся на 0,1% и достиг 1,2135 доллара за евро.Таким образом, можно ожидать, что на открытии торгов в понедельник 1 февраля на БВФБ курс доллара снизится в пределах 0-0,5%.