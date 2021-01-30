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В Новую Боровую снова приезжали «неопознанные люди» в штатском
30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В субботу утром в микрорайоне были замечены неизвестные в штатском, которые открывали двери подъездов своим чипом.
Как сообщает подписчик телеграм-канала
На днях в Новой Боровой молодчики в красно-зеленом
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Они открывали двери подъездов своим чипом.
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