В Новую Боровую снова приезжали «неопознанные люди» в штатском

Источник материала: Салiдарнасць

В субботу утром в микрорайоне были замечены неизвестные в штатском, которые открывали двери подъездов своим чипом.





Как сообщает подписчик телеграм-канала Беларусь головного мозга , неизвестные ходили по дворам, фотографировали окна, заходили в подъезды, поднимались на лифте и ходили по этажам.

На днях в Новой Боровой молодчики в красно-зеленом наклеивали на стекла госфлаги.