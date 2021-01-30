Снежная зима: все больше любителей активного отдыха в Беларуси встают на лыжи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минск после оттепели вернулась зима. Январь стал самым снежным и морозным месяцем в Беларуси за последние годы. Такой погоде рады любители зимних видов спорта, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

«За полчаса, за 40 минут полностью все стойки были пустые. За последние два года я такого точно не видел».

Сегодня в пункте проката лыжи и сноуборды на любой вкус и размер. Количество снаряжения пришлось увеличить почти вдвое, чтобы хватило всем. Снега много этой зимой, и желающих прокатиться с горы – тоже.

«Такой большой наплыв посетителей. Конечно, мы не ожидали. Наверное, в последний раз такое было в первые годы открытия. Количество желающих покататься в разы превышает и сейчас, и в рождественские праздники пропускную возможность центра», – рассказала руководитель отдела реализации, приема и размещения Республиканского горнолыжного центра Анастасия Самойлова.

Сказались и закрытые границы. Те, кто предпочитал зарубежные горнолыжные курорты, потянулись на местные склоны. Но главная причина в погоде. Искусственный снег не многие любят, да и в плюсовую погоду качество горнолыжных трасс другое.

«Если температура плюсовая, еще и идет снег мокрый, то кататься хуже, быстро промокаешь. Я больше люблю морозную зиму, когда сухо, и одежда сухая, и лыжи лучше едут», – поделился посетитель горнолыжного центра Сергей Иванов.

«Здорово, что выпало так много снега, и есть возможность попробовать себя в новом увлечении!», – рада Кристина Коваленок.

Самые популярные на таких курортах трассы для горнолыжников и сноубордистов – здесь их десять, различного уровня сложности. Для новичков здесь есть специальная учебная трасса. Можно воспользоваться и услугами профессионального инструктора. Он поможет быстро освоиться на склоне и избежать травм.

«Любое занятие, независимо от уровня катания горнолыжника, начинается с разминки».

Разогретые мышцы и правильно зафиксированная экипировка – уже половина успеха, говорит инструктор Сергей Садков. Следующий шаг – необходимая каждому новичку стойка. Называется «плуг», помогает регулировать скорость и остановиться.

На тренировки у новичков еще есть время. Впереди еще половина зимы, и синоптики обещают, что за это время снега выпадет немало, и морозы придут не раз.