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Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын Николай
30.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, в каком вузе будет учиться его младший сын Николай, сообщает
Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его сын учился в западном вузе. Президент подчеркнул, что такого желания нет и у самого Николая. Белорусский лидер также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны – БГУ.
Согласно международным рейтингам,
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Президент Беларуси заявил, что его сын точно не отправится учиться в западный вуз.
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