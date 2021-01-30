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Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын Николай

30.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, в каком вузе будет учиться его младший сын Николай, сообщает РИА «Новости»

Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его сын учился в западном вузе. Президент подчеркнул, что такого желания нет и у самого Николая. Белорусский лидер также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны – БГУ.

«Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально..., чтобы говорили, что сын поступил в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь», – сказал Лукашенко.

Согласно международным рейтингам, БГУ входит в число лучших вузов Беларуси и мира. Это подтверждает стремление иностранных студентов поступить туда: только китайских студентов в Белгосуниверситете без малого две тысячи.



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Президент Беларуси заявил, что его сын точно не отправится учиться в западный вуз.
 
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