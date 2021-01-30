Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын Николай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, в каком вузе будет учиться его младший сын Николай, сообщает РИА «Новости»

Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его сын учился в западном вузе. Президент подчеркнул, что такого желания нет и у самого Николая. Белорусский лидер также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны – БГУ.

«Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально..., чтобы говорили, что сын поступил в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь», – сказал Лукашенко.