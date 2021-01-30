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«Режим уже превзошел» — Костусев ответил Макею на обвинения в подготовке «фашиствующей демократии»
Источник материала: Партизан
Председатель Партии БНФ Рыгор Костусев заочно ответил главе МИД Беларуси Владимиру Макею на обвинения в подготовке "фашиствующей демократии".
Глава БНФ уверен, что риторика Владимира Макея и упоминание «фашизма» свидетельствует, что у того просто нет никаких аргументов.
«Именно установившийся в Беларуси властный режим полностью соответствует, или даже превзошел по многим позициям фашистский режим в начале 30-х годов. Это уже попытка постройки концлагерей на территории Беларуси. Это аресты невиновных людей в любое время, в любом месте на улицах городов, поселков, сельских населенных пунктов нашей страны», — цитирует Рыгора Костусева радио
Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил 28 января, что не верит «измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти». Так он ответил на вопрос о существовании в Беларуси или подготовке «лагерей для острокопытных».
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Председатель Партии БНФ Рыгор Костусев заочно ответил главе МИД Беларуси Владимиру Макею на обвинения в подготовке "фашиствующей демократии".
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