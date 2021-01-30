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«На местах решили в очередной раз прогнуться». Письмо профсоюзов подписали больше миллиона человек
Источник материала: Tut.by
Открытое
Федерация профсоюзов: «Мы спросили у людей, готовы ли они остаться без зарплаты и других выплат»
— 26 января мы опубликовали открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций. Его уже подписали 1 миллион 113 тысяч человек, — сообщил глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Важно отметить, что трудящиеся выразили солидарную поддержку при сборе подписей в 21 тысяче первичных профсоюзных организаций. В ближайшее время это письмо будет отправлено в Совет Европейского союза. Чтобы напомнить европейским политикам, что никто, в том числе Евросоюз, не имеет права лишать людей работы и заработной платы.
Михаил Орда считает, что «решение о введении санкций абсолютно незаконное и необоснованное».
— И страдают от него в первую очередь обычные работники. Причем не только тех организаций, которые попали в санкционный список, но и многих других. Нарушаются производственные цепочки, сокращаются поступления в бюджет. И самое главное — в результате люди могут остаться без работы и зарплаты. Это фактически экономическая война против простых белорусов. И те, кто ей подыгрывает, должны понимать: они наносят вред стране. В такой ситуации мы не можем молчать и бездействовать.
В федерации сообщают, что уже обратились в Совет по правам человека ООН с жалобой на действия Евросоюза.
— Создается впечатление, что европейские чиновники просто игнорируют международное право, — отметил Михаил Орда. — При этом они манипулируют общественным мнением. Прикрываются тем, что якобы наши работники сами выступают за ограничение своего права на труд. Мы спросили у людей, готовы ли они остаться без зарплаты и других выплат, как это, например, случилось в результате санкций с работниками белорусского санатория в Литве.
Михаил Орда также высказал свое мнение касательно независимых профсоюзов.
— Нас по меньшей мере удивляет тот факт, что за ухудшение положения работников, за то, чтобы оставить их без заработка, у нас выступают отдельные организации, которые называют себя профсоюзами. То есть те, кто в первую очередь должен бороться за сохранение рабочих мест, за то, чтобы у людей была заработная плата и другие гарантии. Это нонсенс. И эта та черта, за которой эти организации превращаются в псевдопрофсоюзы, — заявил Михаил Орда.
Напомним, ранее исполком Белорусского конгресса демократических профсоюзов также
В независимом профсоюзе считают, что трудящихся принуждают требовать от международного сообщества освободить от ответственности людей, организовавших «невиданные в Европе со Второй мировой войны» репрессии, в том числе увольнения. Текст заявления разместил у себя
В заявлении исполкома конгресса отмечается, что поставить подписи под письмом «заставляют в том числе тех, кто сам пострадал от насилия и репрессий или у кого пострадали родные и близкие». «И это все по ее (власти. — Прим. ред.) прямой указке организуют провластные профсоюзы, которые существуют за счет трудящихся. На наших глазах драма и трагедия белорусских рабочих вырождается в фарс и комедию», — отмечает независимый профсоюз. — Мы обращаемся к вам, рабочие. Не позволяйте себя унижать и вытирать ноги о свое человеческое достоинство".
Работники: «деятели на местах додумали и решили в очередной раз прогнуться»
Тем временем работники предприятий и организаций продолжают сообщать о том, что их «настойчиво просят» подписать профсоюзное обращение. Другие же говорят, что оставили свой автограф под открытым письмом из-за того, что поддерживают позицию федерации.
«Письмо о подписях в организации получили, но заставлять никто нас не собирается. Только по желанию. Все всё понимают», — сообщил работник одного из предприятий в Гомеле.
«В одной из сельских школ Гродненской области председатель профсоюза принес это письмо. Положил в учительской. На чистом листе сам написал шапку и ходил собирал подписи. Не угрожал, нет — так нет, но говорил: „все равно, вы ж понимаете“. Из 40 педагогов отказалось четверо, остальные подписались», — рассказывал работник школы.
«На госпредприятии требуют подписать письмо, иначе угрожают выгнать из профсоюзов», — написал читатель из Минска. Напомним, работники госпредприятий из разных регионов страны
«Работаю на Минском хладокомбинате № 2. Нам дали почитать про просьбу профсоюзов поддержку предприятий против санкций, дело добровольное, но люди не осознают, что это такое. Подсунули пустой лист бумаги и на нем люди расписывались. Нас на смене было шесть человек, пять человек подписались, — написал читатель. — Сказали, что и другие подписывают, но на фабрике много пенсионеров, которые бояться потерять работу. Страх у людей».
«Работникам всех дошкольных учреждений „предложили“ подписать данное открытое письмо. „Предложили“ в принудительном порядке. С теми, кто не подписал сразу, провели „профбеседу“ на предмет того, что в случае отказа от подписи этого письма на продление контракта можно не рассчитывать. И сразу же повторно „предложили“ оставить свой автограф под этой „филькиной“ грамотой. Учитывая обстоятельства, при которых в случае увольнения устроиться некуда даже уборщицей, письмо пришлось подписать. Численность населения поселка около 2000 человек, рабочих мест от силы 200 единиц на весь поселок», — написал читатель из Браславского района.
«В школу пришел лист с обращением от профсоюзов. К сожалению, подписали 54 из 77 человек. Причем многие именно потому, что им объяснили, что нас хотят задушить, закрыть все (!) наши предприятия и тогда не будет денег из бюджета и на школы. Те, кто не подписали, ждут последствия», — рассказал работник школы.
Некоторые работники и руководители «первичек» сообщают, что для сбора подписей задействовали административный ресурс.
«Хочу оставить свой комментарий по поводу открытого письма профсоюзов. Я являюсь председателем профсоюзного комитета одного из учреждений образования Минска, — написал нам читатель. — На самом деле нас вызвали в райком, раздали бланки с письмом и обязали донести информацию до каждого сотрудника с оговоркой: никого не принуждать, никого не агитировать, объяснить, что это не политика, а поддержка рабочих. Вскоре после этого в районных чатах поплыла информация: „не подпишешь — уволим, лишим и так далее“. То есть получается, что райком сказал одно, а деятели на местах додумали и решили в очередной раз прогнуться. Поэтому и
В Федерации профсоюзов тем временем разослали листовки о том, чтобы работники подписывались под обращением, а если их заставляют это сделать, то чтоб сообщали им.
Как «активничают» профсоюзы и как на это реагируют работники предприятий
Федерация профсоюзов активно включилась в общественно-политическую ситуацию в избирательную кампанию 2020 года. Напомним, глава федерации Михаил Орда был главой инициативной группы Александра Лукашенко на президентских выборах. Федерация
Работники некоторых предприятий также
Также члены профсоюза БМЗ выражали недовольство словами Михаила Орды о том, что профсоюзами 15 июля принято заявление в поддержку Александра Лукашенко.
— Профсоюз всегда соблюдал нейтралитет в проведении выборов, так как каждый член профсоюза может иметь свои взгляды на политическую жизнь страны, общества. Мы не понимаем, как председатель профсоюзов Беларуси выражает поддержку одному из кандидатов — нас это возмущает. (…) Вы, Михаил Сергеевич, обязаны защищать членов профсоюза и их интересы не в одностороннем порядке, не для одного человека, а для всех нас — трудящихся, — отмечали в своем обращении работники БМЗ.
А в октябре прошлого года Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями
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Тем временем некоторые работники предприятий и организаций продолжают сообщать о том, что им «настоятельно рекомендуют» оставить свой автограф под обращением...
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