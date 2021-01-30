«На местах решили в очередной раз прогнуться». Письмо профсоюзов подписали больше миллиона человек

Источник материала: Tut.by

Открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси за три дня подписали больше 1,1 миллиона человек. Об этом сообщают в Федерации профсоюзов. Тем временем некоторые работники предприятий и организаций продолжают сообщать о том, что им «настоятельно рекомендуют» оставить свой автограф под обращением профсоюзов, другие же — о том, что подписали из-за своих убеждений.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

О каком открытом письме идет речь. Федерация профсоюзов обнародовала открытое письмо, адресованное Международной организации труда. В нем говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну. Напомним, ЕС ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий. С 26 января во всех первичных профсоюзных организациях Федерации профсоюзов работники подписывают открытое письмо. Как рассказывают работники предприятий и организаций, некоторые из них подписывают письмо из-за своих убеждений, так как поддерживают заявление профсоюзов, другим же «помогают» решиться оставить свой автограф — через намеки на лишение премий и даже потерю рабочего места. Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс — чиновников на местах. 27 января в федерации заявили , что за день подписи под открытым письмом поставили больше 116 тысяч человек.

Федерация профсоюзов: «Мы спросили у людей, готовы ли они остаться без зарплаты и других выплат»

— 26 января мы опубликовали открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций. Его уже подписали 1 миллион 113 тысяч человек, — сообщил глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Важно отметить, что трудящиеся выразили солидарную поддержку при сборе подписей в 21 тысяче первичных профсоюзных организаций. В ближайшее время это письмо будет отправлено в Совет Европейского союза. Чтобы напомнить европейским политикам, что никто, в том числе Евросоюз, не имеет права лишать людей работы и заработной платы.

Михаил Орда считает, что «решение о введении санкций абсолютно незаконное и необоснованное».

— И страдают от него в первую очередь обычные работники. Причем не только тех организаций, которые попали в санкционный список, но и многих других. Нарушаются производственные цепочки, сокращаются поступления в бюджет. И самое главное — в результате люди могут остаться без работы и зарплаты. Это фактически экономическая война против простых белорусов. И те, кто ей подыгрывает, должны понимать: они наносят вред стране. В такой ситуации мы не можем молчать и бездействовать.

В федерации сообщают, что уже обратились в Совет по правам человека ООН с жалобой на действия Евросоюза.

— Создается впечатление, что европейские чиновники просто игнорируют международное право, — отметил Михаил Орда. — При этом они манипулируют общественным мнением. Прикрываются тем, что якобы наши работники сами выступают за ограничение своего права на труд. Мы спросили у людей, готовы ли они остаться без зарплаты и других выплат, как это, например, случилось в результате санкций с работниками белорусского санатория в Литве.

Михаил Орда также высказал свое мнение касательно независимых профсоюзов.

— Нас по меньшей мере удивляет тот факт, что за ухудшение положения работников, за то, чтобы оставить их без заработка, у нас выступают отдельные организации, которые называют себя профсоюзами. То есть те, кто в первую очередь должен бороться за сохранение рабочих мест, за то, чтобы у людей была заработная плата и другие гарантии. Это нонсенс. И эта та черта, за которой эти организации превращаются в псевдопрофсоюзы, — заявил Михаил Орда.

Напомним, ранее исполком Белорусского конгресса демократических профсоюзов также выступил с заявлением по сбору подписей под открытым письмом от Федерации профсоюзов.

В независимом профсоюзе считают, что трудящихся принуждают требовать от международного сообщества освободить от ответственности людей, организовавших «невиданные в Европе со Второй мировой войны» репрессии, в том числе увольнения. Текст заявления разместил у себя на странице в ФБ Александр Ярошук — глава конгресса.

В заявлении исполкома конгресса отмечается, что поставить подписи под письмом «заставляют в том числе тех, кто сам пострадал от насилия и репрессий или у кого пострадали родные и близкие». «И это все по ее (власти. — Прим. ред.) прямой указке организуют провластные профсоюзы, которые существуют за счет трудящихся. На наших глазах драма и трагедия белорусских рабочих вырождается в фарс и комедию», — отмечает независимый профсоюз. — Мы обращаемся к вам, рабочие. Не позволяйте себя унижать и вытирать ноги о свое человеческое достоинство".

Работники: «деятели на местах додумали и решили в очередной раз прогнуться»

Тем временем работники предприятий и организаций продолжают сообщать о том, что их «настойчиво просят» подписать профсоюзное обращение. Другие же говорят, что оставили свой автограф под открытым письмом из-за того, что поддерживают позицию федерации.

«Письмо о подписях в организации получили, но заставлять никто нас не собирается. Только по желанию. Все всё понимают», — сообщил работник одного из предприятий в Гомеле.

«В одной из сельских школ Гродненской области председатель профсоюза принес это письмо. Положил в учительской. На чистом листе сам написал шапку и ходил собирал подписи. Не угрожал, нет — так нет, но говорил: „все равно, вы ж понимаете“. Из 40 педагогов отказалось четверо, остальные подписались», — рассказывал работник школы.

«На госпредприятии требуют подписать письмо, иначе угрожают выгнать из профсоюзов», — написал читатель из Минска. Напомним, работники госпредприятий из разных регионов страны рассказывали ранее, что в их коллективные договоры по согласованию с профсоюзами вносятся изменения. Одно из новшеств можно описать так: дополнительные «плюшки» от нанимателя отныне будут положены только членам профсоюза. Речь в том числе про выплаты к праздникам, матпомощь на оздоровление или на медстраховку, бонусные выходные.

«Работаю на Минском хладокомбинате № 2. Нам дали почитать про просьбу профсоюзов поддержку предприятий против санкций, дело добровольное, но люди не осознают, что это такое. Подсунули пустой лист бумаги и на нем люди расписывались. Нас на смене было шесть человек, пять человек подписались, — написал читатель. — Сказали, что и другие подписывают, но на фабрике много пенсионеров, которые бояться потерять работу. Страх у людей».

«Работникам всех дошкольных учреждений „предложили“ подписать данное открытое письмо. „Предложили“ в принудительном порядке. С теми, кто не подписал сразу, провели „профбеседу“ на предмет того, что в случае отказа от подписи этого письма на продление контракта можно не рассчитывать. И сразу же повторно „предложили“ оставить свой автограф под этой „филькиной“ грамотой. Учитывая обстоятельства, при которых в случае увольнения устроиться некуда даже уборщицей, письмо пришлось подписать. Численность населения поселка около 2000 человек, рабочих мест от силы 200 единиц на весь поселок», — написал читатель из Браславского района.

«В школу пришел лист с обращением от профсоюзов. К сожалению, подписали 54 из 77 человек. Причем многие именно потому, что им объяснили, что нас хотят задушить, закрыть все (!) наши предприятия и тогда не будет денег из бюджета и на школы. Те, кто не подписали, ждут последствия», — рассказал работник школы.

Некоторые работники и руководители «первичек» сообщают, что для сбора подписей задействовали административный ресурс.

«Хочу оставить свой комментарий по поводу открытого письма профсоюзов. Я являюсь председателем профсоюзного комитета одного из учреждений образования Минска, — написал нам читатель. — На самом деле нас вызвали в райком, раздали бланки с письмом и обязали донести информацию до каждого сотрудника с оговоркой: никого не принуждать, никого не агитировать, объяснить, что это не политика, а поддержка рабочих. Вскоре после этого в районных чатах поплыла информация: „не подпишешь — уволим, лишим и так далее“. То есть получается, что райком сказал одно, а деятели на местах додумали и решили в очередной раз прогнуться. Поэтому и комментарий Федерации не совпадает с реалиями».

В Федерации профсоюзов тем временем разослали листовки о том, чтобы работники подписывались под обращением, а если их заставляют это сделать, то чтоб сообщали им.



Такие листовки от профсоюзов получили работники предприятий

Если вы располагаете информацией о сборе подписей под открытым письмом и хотели бы рассказать, почему подписали его или нет, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut

Как «активничают» профсоюзы и как на это реагируют работники предприятий

Федерация профсоюзов активно включилась в общественно-политическую ситуацию в избирательную кампанию 2020 года. Напомним, глава федерации Михаил Орда был главой инициативной группы Александра Лукашенко на президентских выборах. Федерация выступала с заявлениями о том, что трудовые коллективы поддерживают Лукашенко, что вызывало недовольство самих работников. На некоторых предприятиях требовали отставки не только Лукашенко, но и Орды.

Работники некоторых предприятий также обращались к Михаилу Орде, чтобы он «выразил свою гражданскую позицию по поводу происходящих событий в стране». «Выборы считаются одним из основных принципов волеизъявления граждан своей страны, и сегодня мы видим, что выбор каждого из нас не учтен, проигнорирован», — обращались в августе работники БМЗ.

Также члены профсоюза БМЗ выражали недовольство словами Михаила Орды о том, что профсоюзами 15 июля принято заявление в поддержку Александра Лукашенко.

— Профсоюз всегда соблюдал нейтралитет в проведении выборов, так как каждый член профсоюза может иметь свои взгляды на политическую жизнь страны, общества. Мы не понимаем, как председатель профсоюзов Беларуси выражает поддержку одному из кандидатов — нас это возмущает. (…) Вы, Михаил Сергеевич, обязаны защищать членов профсоюза и их интересы не в одностороннем порядке, не для одного человека, а для всех нас — трудящихся, — отмечали в своем обращении работники БМЗ.

А в октябре прошлого года Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями подали заявку на проведение в Минске провластных митингов, на которые планировали свезти людей со всей страны. Однако в итоге митинги отменились.