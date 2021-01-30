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В Беларуси начались продажи спецверсии универсала Lada Vesta SW Cross Black

30.01.2021 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» объявил о выводе на белорусский рынок лимитированной серии универсала Lada Vesta SW Cross, получившей приставку Black в обозначении.


Изменения у Vesta SW Cross серии Black в первую очередь коснулись внешности и интерьера. Это черная глянцевая крыша, черные корпуса зеркал, 17-дюймовые диски в черном лаке и эмблемы с названием специальной серии. В черных цветах также выполнены обивка сидений, стойки крыши и отделка потолка в салоне.



Все универсалы специальной серии уже «в базе» оборудованы «зимним пакетом», включающим подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса, а также отделку сидений экокожей. Также Vesta SW Cross Black для белорусского рынка получили мультимедиа-систему с 7-дюймовым экраном и 6 динамиками, поддержкой Bluetooth и разъемами USB и AUX, а также антенну типа «акулий плавник» и камеру заднего вида.



Для Vesta SW Cross Black доступен 106-сильный 16-клапанный мотор ВАЗ 21 179 в паре с 5-ступенчатой «механикой», а также двигатель H4M альянса Renault-Nissan мощностью 113 л.с. в связке с вариатором. Цены на спецверсию универсала Vesta SW Cross — от 32 700 рублей и 35 700 рублей за 113-сильную версию с вариатором.

 
 
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«АвтоВАЗ» объявил о выводе на белорусский рынок лимитированной серии универсала Lada Vesta SW Cross, получившей приставку Black в обозначении.
 
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