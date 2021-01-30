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Ирина Кручинкина потеряла 30 мест в гонке преследования на ЧЕ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина заняла 39-е место на чемпионате Европы по биатлону в Польше.
Белоруска стартовала девятой, но допустила 7 (2+1+2+2) промахов и потеряла в итоге 30 позиций.
Победу же одержала Камила Жук (0+0+0+0) из Польши, которая вышла на старт лишь 18-й.
Второй стала норвежка Каролин Эрдаль (1+0+1+1), третьей — Осне Скреде (0+1+0+2) также из Норвегии.
После обеда пройдет мужская гонка преследования, а завершится чемпионат Европы в воскресенье смешанной эстафетой и супермикстом.
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Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина заняла 39-е место на чемпионате Европы по биатлону в Польше.
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