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Ирина Кручинкина потеряла 30 мест в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

30.01.2021 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина заняла 39-е место на чемпионате Европы по биатлону в Польше.


Фото: Дарья Бурякина

Белоруска стартовала девятой, но допустила 7 (2+1+2+2) промахов и потеряла в итоге 30 позиций.

Победу же одержала Камила Жук (0+0+0+0) из Польши, которая вышла на старт лишь 18-й.

Второй стала норвежка Каролин Эрдаль (1+0+1+1), третьей — Осне Скреде (0+1+0+2) также из Норвегии.

После обеда пройдет мужская гонка преследования, а завершится чемпионат Европы в воскресенье смешанной эстафетой и супермикстом.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина заняла 39-е место на чемпионате Европы по биатлону в Польше.
 
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