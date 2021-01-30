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Неизвестные сообщили о минировании транспорта, самолета и торговых центров в Минске
Источник материала: Onliner
Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск — Стокгольм, и ТЦ «Дана Молл», а также «Галилео»,
На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.
(будет дополнено)
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Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала,...
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